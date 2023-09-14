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Усі наявні ресурси місцевої та центральної влади у 2024 році максимально будуть спрямуватися на військові потреби, – Роксолана Підласа

Новий держбюджет передбачатиме, що усі наявні ресурси місцевої та центральної влади у 2024 році максимально будуть спрямуватися на військові потреби.

Верховна Рада спростить порядок встановлення та зміни цільового призначення земельних ділянок

Втім, як зазначає ГНЕУ, прийняття законопроекту в такій редакції збільшує корупційні ризики, оскільки він не містить чітких та однозначних критеріїв, на підставі яких цільове призначення земельних ділянок може бути змінено.

Підставою для відступу від попередньої правової позиції є очевидна неправильність попереднього висновку – Велика Палата ВС

У Великій Палаті Верховного Суду пояснили, чому відбуваються відступи від попередніх правових позицій.

Пентагон надіслав в Україну спеціального представника та команду для нагляду за використанням допомоги США

За словами генерального інспектора Міністерства оборони США, високопоставлений представник США почав роботу в Україні наприкінці серпня, а до кінця вересня очікується прибуття додаткового персоналу, який базуватиметься в посольстві США в Києві і контролюватиме допомогу США.

Перехід на нові підходи оплати праці держслужбовців покращить ситуацію в апаратах судів, – Олександр Корнієнко

Покращення інституційної спроможності судової системи залежить і від належної оплати праці в апаратах судів, – перший віце-спікер Олександр Корнієнко.

  1. В Україні

Екс-міністр охорони здоров'я Максим Степанов заочно заарештований, – НАБУ

12:51, 14 вересня 2023
Це пов'язано з діяльністю Максима Степанова на посаді керівника держпідприємства «Поліграфкомбінат».
Екс-міністр охорони здоров'я Максим Степанов заочно заарештований, – НАБУ
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13 вересня 2023 року слідчий суддя ВАКС, за клопотанням детективів Національного антикорупційного бюро України та з погодженням прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою директору Державного підприємства «Поліграфкомбінат» та екс-міністру охорони здоров'я України Максиму Степанову, підозрюваному в заволодінні коштами держпідприємства на суму понад 450 мільйонів гривень, – повідомляє пресслужба НАБУ.

Суд погодився з доводами прокурора та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також розглядається питання про подальше тримання під вартою після затримання та доставки підозрюваного до місця проведення досудового розслідування.

За версією слідства, у 2013 році колишній директор ДП «Поліграфкомбінат» для особистого збагачення використовував компанію, яка була під його контролем та зареєстрована в Республіці Естонія, при закупівлі розхідних матеріалів для виробництва документів, зокрема паспортів для виїзду за кордон. Замість прямих закупівель від виробників, він використовував цю компанію як посередника, завищуючи ціни на 4-6 разів. Це дозволило йому зібрати понад півмільярда гривень на рахунках естонської компанії, а потім переказувати ці кошти на рахунки різних компаній, зареєстрованих у різних країнах, що забезпечувало маскування їх незаконного походження.

Нагадаємо, правоохоронці України, Естонії та Франції викрили 7 осіб на заволодінні 450 млн гривень держпідприємства «Поліграфічний комбінат «Україна».

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