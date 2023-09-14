Екс-міністр охорони здоров'я Максим Степанов заочно заарештований, – НАБУ

Це пов'язано з діяльністю Максима Степанова на посаді керівника держпідприємства «Поліграфкомбінат».

13 вересня 2023 року слідчий суддя ВАКС, за клопотанням детективів Національного антикорупційного бюро України та з погодженням прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою директору Державного підприємства «Поліграфкомбінат» та екс-міністру охорони здоров'я України Максиму Степанову, підозрюваному в заволодінні коштами держпідприємства на суму понад 450 мільйонів гривень, – повідомляє пресслужба НАБУ.

Суд погодився з доводами прокурора та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також розглядається питання про подальше тримання під вартою після затримання та доставки підозрюваного до місця проведення досудового розслідування.

За версією слідства, у 2013 році колишній директор ДП «Поліграфкомбінат» для особистого збагачення використовував компанію, яка була під його контролем та зареєстрована в Республіці Естонія, при закупівлі розхідних матеріалів для виробництва документів, зокрема паспортів для виїзду за кордон. Замість прямих закупівель від виробників, він використовував цю компанію як посередника, завищуючи ціни на 4-6 разів. Це дозволило йому зібрати понад півмільярда гривень на рахунках естонської компанії, а потім переказувати ці кошти на рахунки різних компаній, зареєстрованих у різних країнах, що забезпечувало маскування їх незаконного походження.

Нагадаємо, правоохоронці України, Естонії та Франції викрили 7 осіб на заволодінні 450 млн гривень держпідприємства «Поліграфічний комбінат «Україна».

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