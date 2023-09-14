Масштабний наркотрафік до Київського СІЗО: розслідування завершено

Наркотрафік покривав співробітник установи.

Фото: ДБР

Завершено розслідування щодо організованої групи, яка постачала до Київського СІЗО наркотики, маскуючи їх під звичайні передачі. Про це повідомляє ДБР.

За даними слідства, у січні силовики викрили та заблокували це масштабне постачання наркотичних речовин через поштові відправлення. Зловмисники продавали наркотики ув’язненим.

Під час розслідування було встановлено, що організував наркотрафік громадянин Молдови, обвинувачений в умисному вбивстві. У слідчому ізоляторі він набув статусу так званого «смотрящого» за одним із корпусів СІЗО та вирішив налагодити постачання туди наркотиків.

Серед його спільників – утриманці слідчого ізолятора та місцеві мешканці. Наркотрафік покривав співробітник установи.

П’ять учасників та організатор обвинувачуються за ч. 2 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу) та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч. 1 ст. 309 (незаконне зберігання наркотичних засобів), ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 369 КК України (підбурювання до надання неправомірної вигоди).

Їм загрожує до 15 років за ґратами.

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