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Масштабный наркотрафик в Киевский СИЗО: расследование завершено

13:04, 14 сентября 2023
Наркотрафик покрывал сотрудник учреждения.
Масштабный наркотрафик в Киевский СИЗО: расследование завершено
Фото: ГБР
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Завершено расследование по организованной группе, которая поставляла в Киевское СИЗО наркотики, маскируя их под обычные передачи. Об этом сообщает ГБР.

По данным следствия, в январе силовики разоблачили и заблокировали эту масштабную поставку наркотических веществ через почтовые отправления. Злоумышленники продавали наркотики заключенным.

В ходе расследования было установлено, что организовал наркотрафик гражданин Молдовы, обвиняемый в умышленном убийстве. В следственном изоляторе он получил статус так называемого «смотрящего» за одним из корпусов СИЗО и решил наладить поставки туда наркотиков.

Среди его подельников – содержанцы следственного изолятора и местные жители. Наркотрафик покрывал сотрудник учреждения.

Пять участников и организатор обвиняются по ч. 2 ст. 255-1 (установление или распространение преступного влияния) и ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ч. 1 ст. 309 (незаконное хранение наркотических средств), ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 369 УК Украины (подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды).

Им грозит до 15 лет за решеткой.

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