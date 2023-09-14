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Экс-министр здравоохранения Максим Степанов заочно арестован, – НАБУ

12:51, 14 сентября 2023
Это связано с деятельностью Максима Степанова на должности руководителя госпредприятия «Полиграфкомбинат».
Экс-министр здравоохранения Максим Степанов заочно арестован, – НАБУ
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13 сентября 2023 года следственный судья ВАКС, по ходатайству детективов Национального антикоррупционного бюро Украины и по согласованию прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры, избрал меру пресечения в виде содержания под стражей директору Государственного предприятия «Полиграфкомбинат» и экс-министру здравоохранения Украины Максиму Степанову, подозреваемому в завладении средствами госпредприятия на сумму более 450 миллионов гривен, – сообщает пресс-служба НАБУ.

Суд согласился с доводами прокурора и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Также рассматривается вопрос о дальнейшем содержании под стражей после задержания и доставки подозреваемого к месту проведения досудебного расследования.

По версии следствия, в 2013 году бывший директор ГП «Полиграфкомбинат» для личного обогащения использовал компанию, которая была под его контролем и зарегистрирована в Республике Эстония, при закупке расходных материалов для производства документов, в частности паспортов для выезда за границу. Вместо прямых закупок от производителей, он использовал эту компанию как посредника, завышая цены в 4-6 раз. Это позволило ему собрать более полумиллиарда гривен на счетах эстонской компании, а затем переводить эти средства на счета различных компаний, зарегистрированных в разных странах, что обеспечивало маскировку их незаконного происхождения.

Напомним, правоохранители Украины, Эстонии и Франции разоблачили 7 человек на завладении 450 млн гривен госпредприятия «Полиграфический комбинат «Украина».

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