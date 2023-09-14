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Моббинг на работе: какие последствия для работодателя

19:49, 14 сентября 2023
В случае если моббинг привел к повреждению здоровья работника, это является основанием для возмещения такому работнику расходов на лечение.
Моббинг на работе: какие последствия для работодателя
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Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда рассказывает, какие последствия для работодателя в случае моббинга работников.

Отмечается, что если моббинг привел к повреждению здоровья работника, то это является основанием для возмещения такому работнику расходов на лечение. Если же моббинг привел к нравственным страданиям и требует от работника дополнительных усилий для организации своей жизни, то с работодателя может быть взыскан моральный вред в пользу такого работника.

Кроме того, за моббинг работника на работе предусмотрена также административная ответственность:

  • за первое правонарушение – штраф на граждан от 850 до 1700 грн, или 20 – 30 часов общественных работ; на физических лиц – предпринимателей, должностных лиц – от 1700 до 3400 грн, или 30 – 40 часов общественных работ;
  • за второе нарушение в течение года или когда моббинг совершен группой лиц – штраф на граждан от 1700 – 3400 грн, или 30 – 50 часов общественных работ; на физических лиц – предпринимателей, должностных лиц – от 3400 – 6800 грн, или 40 – 60 часов общественных работ.

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