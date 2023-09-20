Удар по Купянску: количество погибших возросло до 8

Нашли тела еще 2 погибших.

Фото: Олег Синегубов/Телеграм

Завершились работы на месте русского удара по Купянску Харьковской области. К сожалению, нашли тела еще 2 погибших, таким образом количество жертв возросло до 8 – 6 мужчин и 2 женщины. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он уточнил, что 2 погибших – это волонтеры, которые эвакуировали людей. Россияне нанесли удар ракетой "Гром-Е1".

Правоохранители расследуют все обстоятельства российского преступления.

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