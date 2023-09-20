Удар по Куп’янську: кількість загиблих зросла до 8

Знайшли тіла ще 2 загиблих.

Фото: Олег Синєгубов/Телеграм

Завершилися роботи на місці російського удару по Куп’янську Харківської області. На жаль, знайшли тіла ще 2 загиблих, таким чином кількість жертв зросла до 8 - 6 чоловіків і 2 жінки. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він уточнив, що 2 загиблих − це волонтери, які евакуйовували людей. Росіяни нанесла удар ракетою "Гром-Е1".

Наразі правоохоронці розслідують усі обставини російського злочину.

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