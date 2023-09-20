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  1. У світі

Викрита мережа ботів, яка поширювала фейки аби завадити зустрічі Зеленського з премʼєр-міністром Ізраїлю

19:50, 20 вересня 2023
На платформі X мережа ботів прагнула стати на заваді зустрічі Зеленського з Нетаньягу.
Викрита мережа ботів, яка поширювала фейки аби завадити зустрічі Зеленського з премʼєр-міністром Ізраїлю
Джерело фото: Delo.ua
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Напередодні запланованої зустрічі Президента України Володимира Зеленського та премʼєр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу в рамках щорічного саміту ООН була викрита мережа інтернет-ботів на X, яка використовувалася для протидії зустрічі обох лідерів, – повідомляє Посольство України в Ізраїлі.

«Попередження про ботів: Напередодні зустрічі прем'єр-міністра Нетаньягу з президентом Зеленським ми виявили ворожу мережу ботів на X. Неавторитетна мережа поширює наклеп на івриті проти президента Зеленського та українського народу», – йдеться у повідомленні.

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