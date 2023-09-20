Викрита мережа ботів, яка поширювала фейки аби завадити зустрічі Зеленського з премʼєр-міністром Ізраїлю

На платформі X мережа ботів прагнула стати на заваді зустрічі Зеленського з Нетаньягу.

Джерело фото: Delo.ua

Напередодні запланованої зустрічі Президента України Володимира Зеленського та премʼєр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу в рамках щорічного саміту ООН була викрита мережа інтернет-ботів на X, яка використовувалася для протидії зустрічі обох лідерів, – повідомляє Посольство України в Ізраїлі.

«Попередження про ботів: Напередодні зустрічі прем'єр-міністра Нетаньягу з президентом Зеленським ми виявили ворожу мережу ботів на X. Неавторитетна мережа поширює наклеп на івриті проти президента Зеленського та українського народу», – йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.