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СБУ обнаружила два скрытых арсенала оружия и боеприпасов росармии в Херсоне и на Днепропетровщине

20:30, 20 сентября 2023
СБУ обнаружила и ликвидировала два схрона с оружием рашистов на юге и востоке Украины.
СБУ обнаружила два скрытых арсенала оружия и боеприпасов росармии в Херсоне и на Днепропетровщине
Источник фото: СБУ
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Военная контрразведка Службы безопасности Украины снова обнаружила местонахождение двух скрытых арсеналов оружия и боеприпасов в прифронтовых районах на юге и востоке Украины, – сообщили в СБУ.

В Херсоне:

Сотрудники СБУ обнаружили тайник с оружием на территории заброшенного здания местного частного предприятия. По информации службы, этот тайник был обустроен российскими захватчиками во время временной оккупации города. Во время обыска тайника было изъято более 30 минометных и якорных речных мин, а также 30 гранатометных выстрелов.

На Днепропетровщине:

СБУ обнаружила схрон с боевыми средствами поражения в частном доме в поселке Новопетровское Межевского района. Из тайника было изъято 15 противопехотных мин, почти 200 тротиловых шашек с электродетонаторами, российскую реактивную штурмовую гранату «Таволга-1», а также более 11 тысяч патронов различного калибра.

Все изъятые средства поражения направлены на экспертизу с целью их дальнейшего использования Вооруженными Силами Украины. Также ведутся следственные действия для установления и привлечения к ответственности лиц, причастных к обустройству этих скрытых арсеналов.

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