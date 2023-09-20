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Верховная Рада изменила подход к декларированию объектов, находящихся во владении или пользовании декларанта или членов его семьи

Объекты, находящиеся во владении или пользовании субъекта декларирования или членов его семьи, нужно будет декларировать по-новому.

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Верховная Рада изменила подход к декларированию объектов, находящихся во владении или пользовании декларанта или членов его семьи

15:17, 20 сентября 2023
Объекты, находящиеся во владении или пользовании субъекта декларирования или членов его семьи, нужно будет декларировать по-новому.
Верховная Рада изменила подход к декларированию объектов, находящихся во владении или пользовании декларанта или членов его семьи
Источник фото: paradiseislandestate.com
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Как известно, 20 сентября Верховная Рада приняла в целом с учетом предложений Президента Владимира Зеленского закон о возобновлении электронного декларирования и открытии деклараций должностных лиц (законопроект 9534).

В частности, по новому закону данные об объекте декларирования, находящемся во владении или пользовании субъекта декларирования или членов его семьи, указываются в декларации, если такой объект находился во владении или пользовании состоянием на последний день отчетного периода (при условии, что право владения или пользования возникло у субъекта декларирования не менее чем за 30 календарных дней, предшествовавших последнему дню отчетного периода) или в течение не менее половины дней в течение отчетного периода.

НАПК ранее в письме Президента выразила предостережения по поводу этой нормы.

«Предлагается изменить подход к декларированию объектов, находившихся во владении или пользовании субъекта декларирования или членов его семьи, в частности правило «по состоянию на последний день отчетного периода» дополнить условием «[если] право владения или пользования возникло у субъекта декларирования не менее чем за 30 календарных дней, предшествовавших последнему дню отчетного периода».

Такие изменения будут стимулировать субъектов декларирования скрывать находящиеся в пользовании объекты, а следовательно, будут порождать коррупционные риски; не учитывают, что декларация может не охватывать соответствующий период в 30 дней (касается декларации «при увольнении»); такое изменение подхода после вступления в силу настоящего Закона, согласно которому субъекты декларирования обязаны будут подать 2 декларации (за 2021 и 2022 годы) до конца января 2024 г., а также 1 декларацию (за 2023 год) до 1 апреля 2024 г. года, приведет к дополнительным сложностям при декларировании», - отметили в НАПК.

Напомним, что по новому закону народные депутаты смогут не декларировать квартиры в аренде, расходы на которые компенсируют из бюджета.

НАПК не будет проверять основания приобретения квартир и авто до назначения на должность.

Кроме того, из закона уберут норму об обязательности полной проверки деклараций высокопоставленных должностных лиц.

Подробнее о новом законе можно прочитать по ссылке.

Автор: Наталья Мамченко

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