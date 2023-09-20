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Верховна Рада повернула спеціальні перевірки посадовців

Особи, призначені на посади у період дії воєнного стану, для забезпечення проведення спеціальної перевірки повинні подати низку документів, у тому числі, декларацію.

Верховна Рада змінила підхід до декларування об’єктів, що перебували у володінні або користуванні декларанта або членів його сім’ї

Об’єкти, що перебували у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, треба буде декларувати по-новому.

Закон про електронне декларування спростить життя виконуючим обов’язки керівників державних підприємств, установ та організацій, - НАЗК

Кількість декларантів з числа очільників держпідприємств зменшиться орієнтовно на 50 000 осіб, - попередило НАЗК.

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Закон про обов’язкову реєстрацію електронних кабінетів передбачає, що з 18 жовтня 2023 року суди повинні будуть на стадії розгляду питання про відкриття провадження ідентифікувати форму власності юридичної особи та відповідно перевіряти факт реєстрації нею електронного кабінету.

Верховна Рада ухвалила закон про відновлення декларування та відкриття декларацій посадовців

Чиї декларації відкриватимуть першими, хто та що повинен буде задекларувати та які спрощення для декларантів передбачили в законі про відновлення е-декларування.

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Верховна Рада змінила підхід до декларування об’єктів, що перебували у володінні або користуванні декларанта або членів його сім’ї

15:17, 20 вересня 2023
Об’єкти, що перебували у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, треба буде декларувати по-новому.
Верховна Рада змінила підхід до декларування об’єктів, що перебували у володінні або користуванні декларанта або членів його сім’ї
Джерело фото: paradiseislandestate.com
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Як відомо, 20 вересня Верховна Рада ухвалила в цілому з урахуванням пропозицій Президента Володимира Зеленського закон про відновлення електронного декларування та відкриття декларацій посадовців (законопроект 9534).

Зокрема, за новим законом дані про об’єкт декларування, що перебуває у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, зазначаються в декларації, якщо такий об’єкт перебував у володінні або користуванні станом на останній день звітного періоду (за умови, що право володіння або користування виникло у суб’єкта декларування не менше ніж за 30 календарних днів, що передували останньому дню звітного періоду) або протягом не менше половини днів протягом звітного періоду.

НАЗК раніше у листі Президента висловила застереження з приводу цієї норми.

«Пропонується змінити підхід до декларування об’єктів, що перебували у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, зокрема правило «станом на останній день звітного періоду» доповнити умовою «[якщо] право володіння або користування виникло у суб’єкта декларування не менше ніж за 30 календарних днів, що передували останньому дню звітного періоду».

Такі зміни стимулюватимуть суб’єктів декларування приховувати об’єкти, які перебували в користуванні, а отже, породжуватимуть корупційні ризики; не враховують, що декларація може не охоплювати відповідного періоду в 30 днів (стосується декларації «при звільненні»); така зміна підходу після набрання чинності цим Законом, відповідно до якого суб’єкти декларування зобов’язані будуть подати 2 декларації (за 2021 та 2022 роки) до кінця січня 2024 р., а також 1 декларацію (за 2023 рік) до 1 квітня 2024 року, спричинить додаткові складнощі при декларуванні», - зазначили у НАЗК.

Нагадаємо також, що за новим законом народні депутати зможуть не декларувати квартири в оренді, витрати на які компенсують з бюджету.

НАЗК не буде перевіряти підстави набуття квартир та авто до призначення на посаду.

Крім того, з закону приберуть норму про обов’язковість повної перевірки декларацій високопоставлених посадовців.

Детальніше про новий закон можна прочитати за посиланням.

Автор: Наталя Мамченко

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