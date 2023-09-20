Верховна Рада змінила підхід до декларування об’єктів, що перебували у володінні або користуванні декларанта або членів його сім’ї

Об’єкти, що перебували у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, треба буде декларувати по-новому.

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Як відомо, 20 вересня Верховна Рада ухвалила в цілому з урахуванням пропозицій Президента Володимира Зеленського закон про відновлення електронного декларування та відкриття декларацій посадовців (законопроект 9534).

Зокрема, за новим законом дані про об’єкт декларування, що перебуває у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, зазначаються в декларації, якщо такий об’єкт перебував у володінні або користуванні станом на останній день звітного періоду (за умови, що право володіння або користування виникло у суб’єкта декларування не менше ніж за 30 календарних днів, що передували останньому дню звітного періоду) або протягом не менше половини днів протягом звітного періоду.

НАЗК раніше у листі Президента висловила застереження з приводу цієї норми.

«Пропонується змінити підхід до декларування об’єктів, що перебували у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, зокрема правило «станом на останній день звітного періоду» доповнити умовою «[якщо] право володіння або користування виникло у суб’єкта декларування не менше ніж за 30 календарних днів, що передували останньому дню звітного періоду».

Такі зміни стимулюватимуть суб’єктів декларування приховувати об’єкти, які перебували в користуванні, а отже, породжуватимуть корупційні ризики; не враховують, що декларація може не охоплювати відповідного періоду в 30 днів (стосується декларації «при звільненні»); така зміна підходу після набрання чинності цим Законом, відповідно до якого суб’єкти декларування зобов’язані будуть подати 2 декларації (за 2021 та 2022 роки) до кінця січня 2024 р., а також 1 декларацію (за 2023 рік) до 1 квітня 2024 року, спричинить додаткові складнощі при декларуванні», - зазначили у НАЗК.

Нагадаємо також, що за новим законом народні депутати зможуть не декларувати квартири в оренді, витрати на які компенсують з бюджету.

НАЗК не буде перевіряти підстави набуття квартир та авто до призначення на посаду.

Крім того, з закону приберуть норму про обов’язковість повної перевірки декларацій високопоставлених посадовців.

Детальніше про новий закон можна прочитати за посиланням.

Автор: Наталя Мамченко

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