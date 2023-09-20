В 2024 году новые дороги строиться не будут, – Роксолана Пидласа

Все «сэкономленные» средства будут направлены на нужды обороны.

В следующем году дороги будут строиться только по отдельным решениям Кабмина за деньги из резервного фонда. Об этом сообщила председатель комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа.

По ее словам, в госбюджете на 2024 год средств на строительство новых дорог не предусмотрено.

По ее словам, все урезанные статьи по программам расходов Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, которое возглавляет Александр Кубраков, и возглавляемое Мустафа Найем Агентства восстановления будут направлены на нужды обороны Украины.

«Мининфраструктуры и дальше будет заниматься проектами восстановления, но деньги на это будет искать у международных партнеров. Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии будет наполняться от конфискованного у россиян на территории Украины имущества, если Фонд государственного имущества сможет его успешно продать», — отметила Пидласа в комментарии Liga.net.

Отдельно для укрытия для школ и детских садов в бюджете выделено 3,3 млрд гривен.

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