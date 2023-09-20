У 2024 році нові дороги будуватись не будуть, – Роксолана Підласа

Усі «зекономлені» кошти будуть спрямовані на потреби оборони.

У наступному році дороги будуть будуватись тільки за окремими рішеннями Кабміну за гроші з резервного фонду. Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

За її словами, у держбюджеті на 2024 рік коштів на будівництво нових доріг не передбачено.

За її словами, всі урізані статті за програмами витрат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, яке очолює Олександр Кубраков, та Агентства відновлення, яке очолює Мустафа Найєм, будуть спрямовані на потреби оборони України.

«Мінінфраструктури й далі буде займатись проєктами відбудови, але гроші на це буде шукати у міжнародних партнерів. Фонд ліквідації наслідків збройної агресії буде наповнюватись від конфіскованого у росіян на території України майна, якщо Фонд державного майна зможе успішно його продати», — зазначила Роксолана Підласа у коментарі Liga.net.

Окремо на укриття для шкіл та дитячих садочків у бюджеті виділено 3,3 млрд гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.