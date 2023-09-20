Верховная Рада вернула специальные проверки должностных лиц

Лица, назначенные на должности в период действия военного положения, для обеспечения проведения специальной проверки должны подать ряд документов, в том числе декларацию.

Принятый закон о возобновлении декларирования предусматривает возврат специальных проверок должностных лиц.

Как известно, 20 сентября Верховная Рада приняла в целом с учетом предложений Президента Владимира Зеленского закон о возобновлении электронного декларирования и открытии деклараций должностных лиц (законопроект 9534).

Он предусматривает, что лица, назначенные на должности в период действия военного положения, для обеспечения проведения специальной проверки, предусмотренной Законом «О предотвращении коррупции», а также проверки, предусмотренной Законом «Об очищении власти», представляют документы, предусмотренные ч. 2 статьи 57 Закона «О предотвращении коррупции», не позднее 31 января 2024 года, в случае если такие декларации и/или документы не были поданы ими ранее или в течение 90 календарных дней со дня прекращения обстоятельств, определенных абзацами вторым и третьим части восьмой настоящей статьи (нахождение органа на ТОТ или там, где ведутся активные боевые действия или выполнение задач нацбезопасности и обороны).

Следовательно, для проведения специальной проверки они должны до 31 января 2024 подать:

1) письменное согласие на проведение специальной проверки;

2) автобиографию;

3) копию паспорта;

4) копии документов об образовании, ученых званиях и научных степенях;

5) медицинскую справку о состоянии здоровья;

6) копию военно-учетного документа: для призывника – удостоверение о приписке к призывному участку, для военнообязанного, резервиста – военного билета или временного удостоверения военнообязанного, для военнослужащего – военного билета, удостоверение личности военнослужащего;

7) справку о допуске к государственной тайне (при его наличии).

8) декларацию.

Специальная проверка, предусмотренная Законом «О предотвращении коррупции», в отношении лиц, претендующих на занятие должностей или назначенных в период действия военного положения на должности, предусматривающие занятие ответственного или особо ответственного положения, и должностей с повышенным коррупционным риском, перечень которых утверждается НАПК, а также проверка, предусмотренная Законом «Об очищении власти», в отношении лиц, претендующих на занятие или назначенных в период действия военного положения на должности, в отношении которых осуществляются мероприятия по очистке власти (люстрации), во время действия военного положения не проводятся в случае:

1) нахождение органа, отвечающего за организацию специальной проверки или проверки, предусмотренной Законом «Об очищении власти», на территориях, на которых ведутся активные боевые действия, или на временно оккупированных территориях Украины, перечень которых определяется в установленном законодательством порядке;

2) выполнение лицами, которые назначены на соответствующую должность в период действия военного положения, задач в интересах национальной безопасности и обороны Украины, непосредственного участия в ведении военных (боевых) действий, пребывания в районе проведения военных (боевых) действий и получения дополнительного вознаграждения, назначенного для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских на период действия военного положения и/или на временно оккупированной территории Украины.

Проведение специальной проверки, предусмотренной Законом «О предотвращении коррупции» и Законом и «Об очищении власти», в отношении лиц, назначенных в период действия военного положения, в отношении которых такие проверки в этот период не проводились, осуществляется в течение 30 дней со дня истечения срока для представления документов, необходимых для проведения специальной проверки, кроме случаев увольнения такого лица до вступления в силу Закона о возобновлении декларирования или окончания проведения указанных проверок во время действия военного положения.

Специальная проверка не проводится в отношении лиц, назначаемых на должности по результатам конкурса на ту же должность, при условии, что в отношении таких лиц уже проводилась специальная проверка во время действия военного положения.

Лица, назначенные в соответствии с абзацем первым ч. 5 ст. 10 (назначенные в период действия военного положения на должности государственной службы, должности в органах местного самоуправления, должности руководителей субъектов государственного сектора экономики, коммунальных предприятий, учреждений, организаций руководителем государственной службы или субъектом назначения, сельским, поселковым, городским председателем, председателем районного, районного в городе, областного совета, начальником соответствующей военной администрации), подлежат увольнению с занимаемой должности в течение 3 рабочих дней со дня возникновения любого из следующих обстоятельств:

неподача декларации (если такая декларация не подана ранее);

неподача документа о подтверждении уровня владения государственным языком (лицами, для которых представление такого документа является обязательным).

Лица, назначенные на должности, предусматривающие занятие ответственного или особо ответственного положения, или на должности с повышенным коррупционным риском, перечень которых утверждается НАПК, подлежат увольнению ю с занимаемой должности в течение 3 рабочих дней со дня возникновения любого из следующих обстоятельств:

неподача декларации (если такая декларация не подана ранее);

неподача документов, предусмотренных ч. 2 статьи 57 Закона «О предотвращении коррупции», кроме декларации, по истечении установленных ч. 7 настоящей статьи сроков;

непрохождение или отказ от прохождения специальной проверки, предусмотренной статьями 56 и 57 Закона «О предотвращении коррупции».

Автор: Наталья Мамченко

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