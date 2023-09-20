НАПК внесло немецких производителей станков SPINNER и DMG MORI в перечень международных спонсоров войны

Высокоточные станки компаний SPINNER и DMG MORI продолжает удерживать и покупать рф, несмотря на введенные санкции.

Фото: НАПК

Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что внесло двух ведущих немецких производителей высокоточных станков SPINNER и DMG MORI в перечень международных спонсоров войны. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Станки этих компаний продолжает удерживать и покупать рф несмотря на введенные санкции. Без них она не способна производить оружие и компоненты к нему.

Так, на сайте официального дистрибьютора компании SPINNER в россии ООО «ШПИННЕР», указано, что он работает «в обычном режиме». А после начала широкомасштабной войны, объем поставок оборудования SPINNER в рф увеличился на 500%», - пишут в НАПК.

Также в ведомстве добавляют, что компания же DMG MORI представлена в россии через ООО «ДМГ Мори Рус», которое управляет станкостроительным заводом в Ульяновске – ООО «Ульяновский станкостроительный завод».

«В конце февраля 2022 года DMG MORI объявила о прекращении всех продаж и обслуживания в россии, а также всего производства на своем заводе в Ульяновске. На самом же деле DMG MORI остается активным участником на рынке россии, что противоречит ее официальным заявлениям.

В то время как немецкий народ оказывает беспрецедентную оборонную помощь Украине для защиты от российской агрессии, немецкие компании SPINNER и DMG MORI продолжают сотрудничество с рф, поддерживая ее военный потенциал», - говорится в заявлении.

Ранее НАПК внесло одного из крупнейших в мире производителей бриллиантов SRK в перечень международных спонсоров войны.

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