Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Верховная Рада вернула специальные проверки должностных лиц

Лица, назначенные на должности в период действия военного положения, для обеспечения проведения специальной проверки должны подать ряд документов, в том числе декларацию.

Верховная Рада изменила подход к декларированию объектов, находящихся во владении или пользовании декларанта или членов его семьи

Объекты, находящиеся во владении или пользовании субъекта декларирования или членов его семьи, нужно будет декларировать по-новому.

Закон об электронном декларировании упростит жизнь исполняющим обязанности руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций, - НАПК

Количество декларантов из числа руководителей госпредприятий уменьшится ориентировочно на 50 000 человек, - предупредило НАПК.

С 18 октября все адвокаты, госорганы и юридические лица нечастной формы собственности должны зарегистрировать электронные кабинеты: не спровоцирует ли нечеткость законодателя хаос

Закон об обязательной регистрации электронных кабинетов предусматривает, что с 18 октября 2023 года суды должны будут на стадии рассмотрения вопроса об открытии производства идентифицировать форму собственности юридического лица и соответственно проверять факт регистрации им электронного кабинета.

Верховная Рада приняла закон о возобновлении декларирования и открытии деклараций должностных лиц

Чьи декларации будут открывать первыми, кто и что должен будет задекларировать и какие упрощения для декларантов предусмотрели в законе о возобновлении е-декларирования.

  1. В Украине

НАПК внесло немецких производителей станков SPINNER и DMG MORI в перечень международных спонсоров войны

16:24, 20 сентября 2023
Высокоточные станки компаний SPINNER и DMG MORI продолжает удерживать и покупать рф, несмотря на введенные санкции.
НАПК внесло немецких производителей станков SPINNER и DMG MORI в перечень международных спонсоров войны
Фото: НАПК
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что внесло двух ведущих немецких производителей высокоточных станков SPINNER и DMG MORI в перечень международных спонсоров войны. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Станки этих компаний продолжает удерживать и покупать рф несмотря на введенные санкции. Без них она не способна производить оружие и компоненты к нему.

Так, на сайте официального дистрибьютора компании SPINNER в россии ООО «ШПИННЕР», указано, что он работает «в обычном режиме». А после начала широкомасштабной войны, объем поставок оборудования SPINNER в рф увеличился на 500%», - пишут в НАПК.

Также в ведомстве добавляют, что компания же DMG MORI представлена в россии через ООО «ДМГ Мори Рус», которое управляет станкостроительным заводом в Ульяновске – ООО «Ульяновский станкостроительный завод».

«В конце февраля 2022 года DMG MORI объявила о прекращении всех продаж и обслуживания в россии, а также всего производства на своем заводе в Ульяновске. На самом же деле DMG MORI остается активным участником на рынке россии, что противоречит ее официальным заявлениям.

В то время как немецкий народ оказывает беспрецедентную оборонную помощь Украине для защиты от российской агрессии, немецкие компании SPINNER и DMG MORI продолжают сотрудничество с рф, поддерживая ее военный потенциал», - говорится в заявлении.

Ранее НАПК внесло одного из крупнейших в мире производителей бриллиантов SRK в перечень международных спонсоров войны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Мартьянова
    Світлана Мартьянова
    голова Франківського районного суду м. Львова
  • Іван Феєр
    Іван Феєр
    суддя Закарпатського апеляційного суду