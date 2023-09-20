Как следует ознакомлять работника с его трудовыми обязанностями: разъяснение

Специалисты Федерации профсоюзов рассказали об обязательности наличия должностной инструкции как документа, которым определены трудовые обязанности работника, и рассказали о правилах ознакомления с ним и другими документами.

Федерация профессиональных союзов объяснила важность ознакомления работника с его трудовыми обязанностями.

На профсоюзную горячую линию обратились с вопросом об обязательности наличия должностной инструкции как документа, которым определены трудовые обязанности работника.

Статьей 31 КЗоТ запрещено требовать от гражданина выполнения работы, не оговоренной его трудовым договором.

Согласно ст. 29 КЗоТ установлена обязанность работодателя уведомлять работников об их правах и обязанностях до начала работы.

По ч. 1 ст. 21 КЗоТ трудовой договор является соглашением между работником и собственником предприятия, учреждения, организации или уполномоченным им органом или физическим лицом, по которому работник обязуется выполнять работу, определенную этим соглашением, с подлежанием внутреннему трудовому распорядку, а собственник предприятия, учреждения, организации или уполномоченный им орган или физическое лицо обязуется выплачивать работнику заработную плату и обеспечивать условия труда, необходимые для выполнения работы, предусмотренные законодательством о труде, коллективным договором и соглашением сторон.

Частью 4 ст. 21 КЗоТ предусмотрено, что в условиях упрощенного режима регулирования трудовых отношений, определенного главой III-Б КЗоТ, трудовой договор является основным средством регулирования трудовых отношений работников и работодателей (собственников частных предприятий), у которых количество работников или уровень оплаты труда соответствует критериям, установленным ст. . 49-5 КЗоТ.

Следовательно, одним из главных условий трудового договора являются трудовые обязанности работника, которые определяются в соответствии с его конкретной работой, квалификацией, профессией.

Таким образом, трудовые обязанности определяются в письменном трудовом договоре, а при оформлении с работником бессрочного трудового договора (в соответствии с приказом (распоряжением) работодателя о принятии на работу (назначение на должность) – в должностной инструкции).

Обращаем внимание, что обычно трудовые обязанности работника разрабатываются работодателем на основании особенностей штатного расписания и квалификационных характеристик, определяющих перечень основных работ, свойственных той или иной должности (профессии) и обеспечивающих единство в определении квалификационных требований по определенным должностям (профессиям).

Следует отметить, что в случае возникновения спора между наемным работником и собственником или уполномоченным им органом относительно несоответствия возложенных трудовых обязанностей, содержащихся в трудовом договоре или в должностной инструкции, работника действующей квалификационной характеристике, указанный факт будет учитываться не в пользу собственника или уполномоченного им органа.

Следовательно, до начала работы работодатель должен ознакомить работника с его трудовыми обязанностями.

Подпись работника в трудовом договоре или в должностной инструкции свидетельствует, что работник ознакомлен с трудовыми обязанностями.

Надпись об ознакомлении с должностной инструкцией делается либо в самой инструкции на последнем листе с подписью работника («С должностной инструкцией ознакомлен (дата, подпись)», либо в приказе (распоряжении) о принятии на работу (назначение на должность).

При отсутствии подписи работника в трудовом договоре или в должностной инструкции считается, что на работника не возложены трудовые обязанности, ведь он не ознакомлен с ними и соответственно нарушен статью 29 КЗоТ.

За нарушение законодательства о труде юридические и физические лица – предприниматели, использующие наемный труд, несут ответственность в виде штрафа в размере минимальной зарплаты (ч. 7 ст. 265 КЗоТ). Штраф налагают на само предприятие.

Должностные лица предприятий несут ответственность за нарушение законодательства о труде путем наложения штрафа в размере от 510 до 1700 гривен. В этом случае штраф налагают на руководителя предприятия (п. 1 ст. 41 КоАП).

Об ответственности работника.

Работник должен иметь соответствующую квалификацию, то есть способность выполнять такие задачи и обязанности, что определяется его уровнем образования и специализации.

Особое значение квалификационные навыки приобретают при выполнении работ связанных с повышенной опасностью, в связи с чем требуют дополнительных знаний, повышения квалификации, прохождения соответствующего обучения и получения сертификатов, дипломов и т.д. Это связано с тем, что отсутствие определенной квалификации может привести к созданию опасных ситуаций как для других людей, так и для самого работника.

Согласно ч. 1 ст. 130 КЗоТ, работники несут материальную ответственность за ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации вследствие нарушения возложенных на них трудовых обязанностей.

Следовательно, при отсутствии доказательств о доказывании работнику работодателем о его трудовых обязанностях, в случае возникновения ситуации, когда предприятию, учреждению, организации будет причинен вред, указанный работник может избежать ответственности.

Обычно руководитель будет нести персональную ответственность за нарушения во всех сферах законодательства, регламентирующих его обязанности как должностного лица, управляющего предприятием.

Об изменении трудовых обязанностей в трудовом договоре или в должностной инструкции в ходе уже действующих трудовых отношений.

Без наличия «подписи» работника на вышеупомянутых документах во время уже действующих трудовых отношений считается отсутствующим подтверждение о доведении работника о его трудовых обязанностях (измененных) и соответственно нарушается ст. 29 КЗоТ.

Более того, изменение трудовых обязанностей работника в трудовом договоре и в должностной инструкции является изменением существенных условий труда в связи с изменениями в организации производства и труда (при наличии оснований), и соответственно необходимо при их введении применять порядок, предусмотренный ч. 3 ст. 32 КЗоТ.

То есть о такой смене необходимо уведомить работника не позднее чем через два месяца.

Обращаем внимание, что согласно ст. 3 Закона Украины от 15.03.2022 №2136-IX «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», в период действия военного состояния уведомление работника об изменении существенных условий труда и изменении условий оплаты труда, предусмотренных ч. 3 ст. 32 и ст. 103 КЗоТ, осуществляется не позднее, чем до введения таких условий.

Таким образом, обязательно само ознакомление работника с его трудовыми обязанностями как до начала работы при трудоустройстве, так и при смене трудовых обязанностей во время уже действующих трудовых отношений, при этом трудовые обязанности могут содержаться как в трудовом договоре. , да и в должностной инструкции в зависимости от формы трудового договора.

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