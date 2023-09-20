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В Киевской области автомобиль наехал на мину: водитель погиб

22:00, 20 сентября 2023
В результате подрыва авто на мине погиб мужчина 1994 года рождения.
В Киевской области автомобиль наехал на мину: водитель погиб
Фото: eef.org.ua
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В Киевской области мужчина 1994 года рождения погиб в результате наезда на взрывоопасный предмет. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что 20 сентября спасателям сообщили о возгорании леса между двумя населенными пунктами Иванковской территориальной громады.

«Когда пожарные прибыли на место, то выяснили, что легковой автомобиль совершил наезд на мину. В результате чего погиб водитель, мужчина 1994 года рождения. А также возникло возгорание, оперативно ликвидированное спасателями», - говорится в сообщении.

В ГСЧС подчеркнули, что деоккупированные территории еще долго будут потенциально опасными для граждан, и призвали местных жителей воздерживаться от посещения лесов, лесополос, полей и мест, где велись боевые действия.

В то же время на сайте ГСЧС в Киевской области отмечается, что спасателям поступило сообщение о возгорании леса в результате взрыва между с. Масло и с. Осовец Иванковской тергромады.

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