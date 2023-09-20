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У Київській області автомобіль наїхав на міну: водій загинув

22:00, 20 вересня 2023
Унаслідок підриву авто на міні загинув чоловік 1994 року народження.
У Київській області автомобіль наїхав на міну: водій загинув
Фото: eef.org.ua
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У Київській області чоловік 1994 року народження загинув внаслідок наїзду на вибухонебезпечний предмет. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що 20 вересня рятувальникам повідомили про загоряння лісу між двома населеними пунктами Іванківської територіальної громади.

«Коли вогнеборці прибули на місце, то з’ясували, що легковий автомобіль здійснив наїзд на міну. Внаслідок чого загинув водій, чоловік 1994 року народження. А також виникло загоряння, яке оперативно ліквідували рятувальники», - йдеться у повідомленні.

У ДСНС підкреслили, що деокуповані території ще тривалий час будуть потенційно небезпечними для громадян, і закликали місцевих жителів утримуватися від відвідування лісів, лісосмуг, полів та місць, де велися бойові дії.

Водночас на сайті ДСНС у Київській області зазначається, що рятувальникам надійшло повідомлення про загоряння лісу внаслідок вибуху між с. Олива та с. Осовец Іванківської тергромади.

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