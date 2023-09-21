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У Києві розкрали 3 млн грн під час ремонту футбольного поля для дітей

09:34, 21 вересня 2023
Підрядник завищив обсяги фактично виконаних робіт.
У Києві розкрали 3 млн грн під час ремонту футбольного поля для дітей
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У Києві повідомлено про підозру директору підрядної організації за фактом привласнення бюджетних коштів у особливо великих розмірах.

Як повідомила Київська міська прокуратура, між комунальним підприємством «Спортивний комплекс», який підпорядковується Департаменту молоді та спорту КМДА, та підрядною організацією були укладені договори на капітальний ремонт футбольного поля з легкоатлетичними доріжками, а також спортивних майданчиків.

«На підставі актів виконаних робіт на рахунки підрядника були перераховані бюджетні кошти.

Разом із тим, проведеними у ході досудового розслідування експертними дослідженнями встановлено, що обсяги фактично виконаних робіт завищені, а розмір збитків столичному бюджету складає майже 3 млн гривень», - сказано у повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання керівнику підрядної організації запобіжного заходу.

У прокуратурі також додають, що раніше в межах цього ж кримінального провадження окружна прокуратура повідомила про підозру директору комунального підприємства за фактом службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Раніше ми писали про ремонт школи зі збитками в мільйон гривень: у Дніпрі повідомлено про підозру посадовиці та підряднику.

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