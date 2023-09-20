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Верховна Рада повернула спеціальні перевірки посадовців

Особи, призначені на посади у період дії воєнного стану, для забезпечення проведення спеціальної перевірки повинні подати низку документів, у тому числі, декларацію.

Верховна Рада змінила підхід до декларування об’єктів, що перебували у володінні або користуванні декларанта або членів його сім’ї

Об’єкти, що перебували у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, треба буде декларувати по-новому.

Закон про електронне декларування спростить життя виконуючим обов’язки керівників державних підприємств, установ та організацій, - НАЗК

Кількість декларантів з числа очільників держпідприємств зменшиться орієнтовно на 50 000 осіб, - попередило НАЗК.

З 18 жовтня всі адвокати, держоргани та юридичні особи неприватної форми власності повинні зареєструвати електронні кабінети: чи не спровокує нечіткість законодавця хаос

Закон про обов’язкову реєстрацію електронних кабінетів передбачає, що з 18 жовтня 2023 року суди повинні будуть на стадії розгляду питання про відкриття провадження ідентифікувати форму власності юридичної особи та відповідно перевіряти факт реєстрації нею електронного кабінету.

Верховна Рада ухвалила закон про відновлення декларування та відкриття декларацій посадовців

Чиї декларації відкриватимуть першими, хто та що повинен буде задекларувати та які спрощення для декларантів передбачили в законі про відновлення е-декларування.

  1. В Україні

Комітет свободи слова очолить нардеп, що пропонував пенсіонерці продати собаку, щоб оплатити комуналку

15:31, 20 вересня 2023
В.о. голови комітету свободи слова буде Євген Брагар, відомий пропозицією жінці продати свою породисту собаку, щоб заплатити за комунальні послуги.
Комітет свободи слова очолить нардеп, що пропонував пенсіонерці продати собаку, щоб оплатити комуналку
Фото: УНІАН
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 20 вересня Верховна Рада зняла Нестора Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова.

Тимчасово виконувати обов'язки голови Комітету з питань свободи слова у Верховній Раді буде народний депутат від партії «Слуга народу» Євгеній Брагар.

Нагадаємо, у лютому 2020 року народний депутат від «Слуги народу» Євгеній Брагар був гостем політичного ток-шоу на одному з телеканалів. У студію зателефонувала жінка, яка представилася пенсіонеркою з Кіровоградської області. Вона запитала у депутата, як їй прожити на пенсію у 2000 гривень і такими високими цінами на комунальні послуги. Тоді Брагар запропонував пенсіонерці продати собаку, щоб оплатити комуналку.

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