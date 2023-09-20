Комітет свободи слова очолить нардеп, що пропонував пенсіонерці продати собаку, щоб оплатити комуналку

В.о. голови комітету свободи слова буде Євген Брагар, відомий пропозицією жінці продати свою породисту собаку, щоб заплатити за комунальні послуги.

Фото: УНІАН

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 20 вересня Верховна Рада зняла Нестора Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова.

Тимчасово виконувати обов'язки голови Комітету з питань свободи слова у Верховній Раді буде народний депутат від партії «Слуга народу» Євгеній Брагар.

Нагадаємо, у лютому 2020 року народний депутат від «Слуги народу» Євгеній Брагар був гостем політичного ток-шоу на одному з телеканалів. У студію зателефонувала жінка, яка представилася пенсіонеркою з Кіровоградської області. Вона запитала у депутата, як їй прожити на пенсію у 2000 гривень і такими високими цінами на комунальні послуги. Тоді Брагар запропонував пенсіонерці продати собаку, щоб оплатити комуналку.

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