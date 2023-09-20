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Верховная Рада вернула специальные проверки должностных лиц

Лица, назначенные на должности в период действия военного положения, для обеспечения проведения специальной проверки должны подать ряд документов, в том числе декларацию.

Верховная Рада изменила подход к декларированию объектов, находящихся во владении или пользовании декларанта или членов его семьи

Объекты, находящиеся во владении или пользовании субъекта декларирования или членов его семьи, нужно будет декларировать по-новому.

Закон об электронном декларировании упростит жизнь исполняющим обязанности руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций, - НАПК

Количество декларантов из числа руководителей госпредприятий уменьшится ориентировочно на 50 000 человек, - предупредило НАПК.

С 18 октября все адвокаты, госорганы и юридические лица нечастной формы собственности должны зарегистрировать электронные кабинеты: не спровоцирует ли нечеткость законодателя хаос

Закон об обязательной регистрации электронных кабинетов предусматривает, что с 18 октября 2023 года суды должны будут на стадии рассмотрения вопроса об открытии производства идентифицировать форму собственности юридического лица и соответственно проверять факт регистрации им электронного кабинета.

Верховная Рада приняла закон о возобновлении декларирования и открытии деклараций должностных лиц

Чьи декларации будут открывать первыми, кто и что должен будет задекларировать и какие упрощения для декларантов предусмотрели в законе о возобновлении е-декларирования.

  1. В Украине

Комитет свободы слова возглавит нардеп, предлагавший пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку

15:31, 20 сентября 2023
И.о. главы комитета свободы слова будет Евгений Брагар, известный предложением женщине продать свою породистую собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги.
Комитет свободы слова возглавит нардеп, предлагавший пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку
Фото: УНИАН
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 20 сентября Верховная Рада сняла Нестора Шуфрича с должности председателя Комитета по свободе слова.

Временно исполнять обязанности председателя Комитета по свободе слова в Верховной Раде будет народный депутат от партии «Слуга народа» Евгений Брагар.

Напомним, в феврале 2020 года народный депутат от «Слуги народа» Евгений Брагар был гостем политического ток-шоу на одно миз телеканалов. В студию позвонила по телефону женщина, которая представилась пенсионеркой из Кировоградской области. Она спросила депутата, как ей прожить на пенсию в 2000 гривен и такими высокими ценами на коммунальные услуги. Тогда Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку.

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