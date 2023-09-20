Комитет свободы слова возглавит нардеп, предлагавший пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку

И.о. главы комитета свободы слова будет Евгений Брагар, известный предложением женщине продать свою породистую собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги.

Фото: УНИАН

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 20 сентября Верховная Рада сняла Нестора Шуфрича с должности председателя Комитета по свободе слова.

Временно исполнять обязанности председателя Комитета по свободе слова в Верховной Раде будет народный депутат от партии «Слуга народа» Евгений Брагар.

Напомним, в феврале 2020 года народный депутат от «Слуги народа» Евгений Брагар был гостем политического ток-шоу на одно миз телеканалов. В студию позвонила по телефону женщина, которая представилась пенсионеркой из Кировоградской области. Она спросила депутата, как ей прожить на пенсию в 2000 гривен и такими высокими ценами на коммунальные услуги. Тогда Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку.

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