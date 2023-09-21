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В Киеве разворовали 3 млн грн во время ремонта футбольного поля для детей

09:34, 21 сентября 2023
Подрядчик завысил объемы фактически выполненных работ.
В Киеве разворовали 3 млн грн во время ремонта футбольного поля для детей
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В Киеве сообщено о подозрении директору подрядной организации по факту присвоения бюджетных средств в особо крупных размерах.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, между коммунальным предприятием «Спортивный комплекс», подчиняющимся Департаменту молодежи и спорта КГГА, и подрядной организацией были заключены договоры на капитальный ремонт футбольного поля с легкоатлетическими дорожками, а также спортивных площадок.

«На основании актов выполненных работ на счета подрядчика были перечислены бюджетные средства.

Вместе с тем проведенными в ходе досудебного расследования экспертными исследованиями установлено, что объемы фактически выполненных работ завышены, а размер ущерба столичному бюджету составляет почти 3 млн гривен», - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании руководителю подрядной организации меры пресечения.

В прокуратуре также добавляют, что ранее в рамках этого же уголовного производства окружная прокуратура сообщила о подозрении директору коммунального предприятия по факту служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

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