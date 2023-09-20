Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Верховна Рада повернула спеціальні перевірки посадовців

Особи, призначені на посади у період дії воєнного стану, для забезпечення проведення спеціальної перевірки повинні подати низку документів, у тому числі, декларацію.

Верховна Рада змінила підхід до декларування об’єктів, що перебували у володінні або користуванні декларанта або членів його сім’ї

Об’єкти, що перебували у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, треба буде декларувати по-новому.

Закон про електронне декларування спростить життя виконуючим обов’язки керівників державних підприємств, установ та організацій, - НАЗК

Кількість декларантів з числа очільників держпідприємств зменшиться орієнтовно на 50 000 осіб, - попередило НАЗК.

З 18 жовтня всі адвокати, держоргани та юридичні особи неприватної форми власності повинні зареєструвати електронні кабінети: чи не спровокує нечіткість законодавця хаос

Закон про обов’язкову реєстрацію електронних кабінетів передбачає, що з 18 жовтня 2023 року суди повинні будуть на стадії розгляду питання про відкриття провадження ідентифікувати форму власності юридичної особи та відповідно перевіряти факт реєстрації нею електронного кабінету.

Верховна Рада ухвалила закон про відновлення декларування та відкриття декларацій посадовців

Чиї декларації відкриватимуть першими, хто та що повинен буде задекларувати та які спрощення для декларантів передбачили в законі про відновлення е-декларування.

  1. В Україні

НАЗК внесло німецьких виробників верстатів SPINNER та DMG MORI до переліку міжнародних спонсорів війни

16:24, 20 вересня 2023
Високоточні верстати компаній SPINNER та DMG MORI продовжує утримувати та купувати рф попри введені санкції.
НАЗК внесло німецьких виробників верстатів SPINNER та DMG MORI до переліку міжнародних спонсорів війни
Фото: НАЗК
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що внесло двох провідних німецьких виробників високоточних верстатів SPINNER та DMG MORI до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Верстати цих компаній продовжує утримувати та купувати рф попри введені санкції. Без них вона не здатна виготовляти зброю та компоненти до неї.

Так, на вебсайті офіційного дистриб'ютора компанії SPINNER  в рф ООО «ШПИННЕР», вказано, що він працює «у звичайному режимі». А після початку широкомасштабної війни, обсяг поставок обладнання SPINNER до рф збільшився на 500%», - пишуть у НАЗК.

Також у відомстві додають, що компанія ж DMG MORI представлена в рф через ТОВ «ДМГ Мори Рус», яке управляє верстатобудівним заводом в Ульянівську — ТОВ «Ульяновский станкостроительный завод».

«Наприкінці лютого 2022 року DMG MORI оголосила про припинення всіх продажів і обслуговування в росії, а також усього виробництва на своєму заводі в Ульяновську. Насправді ж DMG MORI залишається активним учасником на ринку росії, що суперечить її офіційним заявам.

У той час як німецький народ надає безпрецендентну оборонну допомогу Україні для захисту від російської агресії, німецькі компанії SPINNER та DMG MORI продовжують співпрацю з рф, підтримуючи її військовий потенціал», - йдеться у заяві.

Раніше НАЗК внесло одного з найбільших у світі виробників діамантів SRK до переліку міжнародних спонсорів війни.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Мартьянова
    Світлана Мартьянова
    голова Франківського районного суду м. Львова
  • Іван Феєр
    Іван Феєр
    суддя Закарпатського апеляційного суду