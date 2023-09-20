НАЗК внесло німецьких виробників верстатів SPINNER та DMG MORI до переліку міжнародних спонсорів війни

Високоточні верстати компаній SPINNER та DMG MORI продовжує утримувати та купувати рф попри введені санкції.

Фото: НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що внесло двох провідних німецьких виробників високоточних верстатів SPINNER та DMG MORI до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Верстати цих компаній продовжує утримувати та купувати рф попри введені санкції. Без них вона не здатна виготовляти зброю та компоненти до неї.

Так, на вебсайті офіційного дистриб'ютора компанії SPINNER в рф ООО «ШПИННЕР», вказано, що він працює «у звичайному режимі». А після початку широкомасштабної війни, обсяг поставок обладнання SPINNER до рф збільшився на 500%», - пишуть у НАЗК.

Також у відомстві додають, що компанія ж DMG MORI представлена в рф через ТОВ «ДМГ Мори Рус», яке управляє верстатобудівним заводом в Ульянівську — ТОВ «Ульяновский станкостроительный завод».

«Наприкінці лютого 2022 року DMG MORI оголосила про припинення всіх продажів і обслуговування в росії, а також усього виробництва на своєму заводі в Ульяновську. Насправді ж DMG MORI залишається активним учасником на ринку росії, що суперечить її офіційним заявам.

У той час як німецький народ надає безпрецендентну оборонну допомогу Україні для захисту від російської агресії, німецькі компанії SPINNER та DMG MORI продовжують співпрацю з рф, підтримуючи її військовий потенціал», - йдеться у заяві.

Раніше НАЗК внесло одного з найбільших у світі виробників діамантів SRK до переліку міжнародних спонсорів війни.

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