Відновлення е-декларування: НАЗК вказало на ризики, які все ще є в положеннях ухваленого документа

НАЗК закликало нардепів ухвалити зміни, які дозволять удосконалити антикорупційні механізми щодо відновлення е-декларування.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада ухвалила закон про відновлення декларування та відкриття декларацій посадовців.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що вітає ухвалення Закону про відновлення електронного декларування та закликає нардепів ініціювати зміни. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

У НАЗК заявили, що готові до відновлення декларування та забезпечить відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій не пізніше 60 днів з дня набрання чинності Законом з урахуванням безпекових запобіжників.

Водночас Національне агентство звертає увагу на ті ризики, які все ще залишаються в положеннях ухваленого документа. Задля їхнього усунення Національне агентство запропонувало зміни до Закону «Про запобігання корупції», які дозволять удосконалити антикорупційні механізми та забезпечать правову визначеність законодавчих норм.

«Звертаємося до народних депутатів з закликом використати своє право законодавчої ініціативи та подати відповідні зміни до зазначеного Закону. Саме ініціативність законотворців скоротить час на врегулювання цих ризиків, оскільки подання таких змін від НАЗК, за регламентом узгоджувальних процедур Кабінету Міністрів, може тривати кілька місяців», - заявили в НАЗК.

Ризики, які містяться в положеннях документа:

1.Кількість декларантів зменшиться орієнтовно на 50 000 осіб (до 750 000). Зміни до ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» та надання визначення терміну «посадова особа юридичної особи публічного права» не враховує осіб, які обіймають посади керівників структурних, в тому числі відокремлених підрозділів юридичних осіб публічного права, їхніх заступників. На них взагалі не буде поширюватися дія Закону України «Про запобігання корупції». Водночас в діяльності таких осіб існує широкий спектр корупційних ризиків. Саме керівники різного рівня державних підприємств та установ є об’єктами постійних гучних розслідувань НАБУ.

2.Закон, крім обов’язку відкрити декларації, визначає ще й можливість вилучення декларації з публічного доступу. Так, НАЗК матиме можливість вилучати з відкритого доступу декларації на підставі письмового подання керівника (заступника керівника) державного органу, в якому проходить службу чи працює декларант. У Законі правом вносити таке подання наділені виключно керівники (заступники керівників) державних органів, чим фактично обмежено можливість керівників органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права (закладів, установ, організацій) подавати до НАЗК списки осіб, декларації яких не підлягають оприлюдненню під час війни. При цьому взагалі не врегульовано питання вилучення декларацій осіб, у яких відсутні керівники, звільнених працівників, а також можливість видалення декларації за ініціативою самого декларанта, який відповідає визначеним Законом ознакам. Такий підхід дискримінує декларантів та може наражати їх та їхні родини на небезпеку.

3.Не спрощення, а, навпаки, ускладнення для декларанта процесу декларування. Низка запропонованих змін завдають додаткових труднощів при заповненні декларації та розумінні всіх аспектів. Це стосується, наприклад, змін, якими виключено необхідність декларувати номери рахунків, але фактично залишено необхідність декларувати осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та осіб, які відкрили рахунки на ім’я декларанта.

Раніше ми писали, що закон про електронне декларування спростить життя виконуючим обов’язки керівників державних підприємств, установ та організацій, - НАЗК.

Також повідомлялося, що Верховна Рада змінила підхід до декларування об’єктів, що перебували у володінні або користуванні декларанта або членів його сім’ї.

Крім того, Верховна Рада повернула спеціальні перевірки посадовців.

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