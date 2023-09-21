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OpenAI представила новую версию генератора изображений DALL-E 3 – он лучше понимает людей

13:03, 21 сентября 2023
Новая модель может точно изобразить сцену с конкретными объектами и взаимосвязями между ними.
OpenAI представила новую версию генератора изображений DALL-E 3 – он лучше понимает людей
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Компания OpenAI представила Dall-E 3, последнюю версию своего инструмента преобразования текста в изображение, использующего чрезвычайно популярный чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT для заполнения подсказок. Об этом сообщает Reuters.

Dall-E 3 будет доступен клиентам ChatGPT Plus и Enterprise в октябре. Пользователи могут ввести запрос на изображение и настроить подсказки при разговоре с ChatGPT.

«DALL-E 3 может превращать детализированные запросы в чрезвычайно подробные и точные изображения», – говорится в заявлении компании.

Она с более высокой точностью соблюдает «сложные запросы» — например, если пользователь просит нарисовать «сюжет с конкретными объектами и задает отношение между ними».

OpenAI заявила, что последняя версия инструмента будет иметь больше гарантий, таких как ограничение возможности создания контента, содержащего насилие, контент для взрослых или разжигающий ненависть.

DALL-E 3 будет «отклонять» запросы, в которых ее просят нарисовать картину в нынешнем стиле художника (последние также могут оставить заявку OpenAI, чтобы та не использовала их работы для обучения своих будущих моделей). Среди других ограничений – запрет на изображение известных личностей.

В гонке по созданию точных инструментов искусственного интеллекта для преобразования текста в изображение в OpenAI есть несколько конкурентов, в том числе компании Alibaba Tongyi Wanxiang, Midjourney и Stability AI, продолжающие совершенствовать свои модели генерации изображений.

Генерировать изображение можно будет через чат-бот ChatGPT. В октябре 2023 года модель будет доступна через API подписчикам платных тарифов ChatGPT-Plus и Enterprise. Появится ли бесплатная версия – неизвестно.

Сгенерированные изображения можно монетизировать, не получая дополнительного разрешения OpenAI, как и в случае с DALL-E 2.

Разработчик отмечает, что разница как генерация особенно видна, если сравнивать результаты, которые DALL-E 2 и DALL-E 3 выдают по тому же запросу.

Также модель лучше справляется с такими сложными для искусственного интеллекта мельчайшими деталями, как человеческие руки. DALL-E 3 сможет точно показать сцену с конкретными объектами и учесть, как они связаны друг с другом, как показано на рисунке ниже.

OpenAI также показала другие примеры сгенерированных изображений.

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