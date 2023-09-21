Какие действия выполняет бухгалтер после выплаты зарплаты кассиром: разъяснение

Бухгалтер осуществляет проверку записей, сделанных кассирами в расходных ведомостях.

Налоговая служба в Черкасской области рассказывает, какие действия выполняет бухгалтер после выплаты зарплаты кассиром.

Так, согласно п. 31 разд. ІІІ Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденного постановлением Правления НБУ от 29.12.2017 №148 с изменениями и дополнениями, кассир обязан по истечении установленных сроков выплат, связанных с оплатой труда по расходным сведениям:

в расходной ведомости против фамилии лиц, которым не произведена выплата, поставить отпечаток штампа или сделать надпись «Депонировано»;

составить реестр депонированных сумм;

в конце расходной ведомости указать фактически выплаченную сумму и недополученную сумму выплат, подлежащую депонированию, сверить эти суммы с общим итогом по расходной ведомости и заверить надпись своей подписью. Если наличность выдавалась не кассиром, а другим лицом, то на сведения дополнительно делается надпись «Наличные деньги по ведомости выдал (подпись)»;

осуществить запись в кассовой книге в соответствии с выписанным бухгалтерией расходным кассовым ордером на фактически выданную сумму по расходной ведомости.

Бухгалтер производит проверку записей, сделанных кассирами в расходных ведомостях и осуществляет подсчет выданных и депонированных по ним сумм. Депонированные суммы, подлежащие сдаче в банк, оформляются путем составления одного общего расходного кассового ордера.

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