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В Киеве начальник юротдела госучреждения за $9000 обещал саботировать судебные заседания в интересах ответчика

12:54, 21 сентября 2023
В столице задержан начальник отдела юридическо-правового сопровождения Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения, который за взятку обещал саботировать судебные заседания в интересах ответчика.
В Киеве начальник юротдела госучреждения за $9000 обещал саботировать судебные заседания в интересах ответчика
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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В Киеве правоохранители задержали и сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды исполняющему обязанности заместителя председателя правления – начальнику отдела юридическо-правового сопровождения Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, подозреваемый, который также является адвокатом, подал в Печерский районный суд г. Киева в интересах ГИФКУ три исковых заявления о взыскании ущерба на общую сумму более 900 тысяч гривен из предыдущего руководителя этого кредитного учреждения из-за незаконного увольнения работников.

«В ходе судебного разбирательства начальник юротдела потребовал представителя ответчика о предоставлении неправомерной выгоды в размере 9 тыс. долларов США (по 3 тыс. долларов США за каждый иск).

За эти средства чиновник обещал не принимать надлежащие меры в ходе судебно-претензионной работы и не появляться на судебные заседания. Эти действия в конечном итоге должны были привести к отказу судом в удовлетворении исков», - говорится в сообщении.

После получения второй части неправомерной выгоды в размере 3 тыс. долларов США чиновника-адвоката задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители разоблачили на получении взятки служащего «Киевводоканала» и руководителя частной фирмы.

Напомним, правоохранители задержали руководителя одной из исследовательских станций Карпатского региона НААН Украины, который просил взятку за заключение договора. 

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