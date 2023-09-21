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У Києві начальник юрвідділу держустанови за $9000 обіцяв саботувати судові засідання в інтересах відповідача

12:54, 21 вересня 2023
У столиці затримано начальника відділу юридично-правового супроводу Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, який за хабар обіцяв саботувати судові засідання в інтересах відповідача.
У Києві начальник юрвідділу держустанови за $9000 обіцяв саботувати судові засідання в інтересах відповідача
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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У Києві правоохоронці затримали та повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди виконувачу обов’язків заступника голови правління - начальника відділу юридично-правового супроводу Державної інноваційної фінансово-кредитної установи.

Як повідомила Київська міська прокуратура, підозрюваний, який також є адвокатом, подав до Печерського районного суду м. Києва в інтересах ДІФКУ три позовні заяви про стягнення шкоди на загальну суму понад 900 тисяч гривень з попереднього керівника цієї кредитної установи через незаконне звільнення працівників.

«У ході судового розгляду начальник юрвідділу висунув вимогу представнику відповідача про надання неправомірної вигоди в розмірі 9 тис. доларів США (по 3 тис. доларів США за кожен позов).

За ці кошти посадовець обіцяв не вживати належних заходів в ході судово-претензійної роботи та не з’являтися на судові засідання. Ці дії в кінцевому результаті мали призвести до відмови судом у задоволенні позовів», - сказано у повідомленні.

Після одержання другої частини неправомірної вигоди в розмірі 3 тис. доларів США посадовця-адвоката затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Раніше ми писали, що у Києві правоохоронці викрили на одержанні хабара службовця «Київводоканалу» та керівника приватної фірми.

Крім того, правоохоронці затримали керівника однієї з дослідних станцій Карпатського регіону НААН України, який просив хабар за укладання договору.

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