Постачали обладнання для атомних електростанцій рф: викрили двох посадовців українського підприємства

Викрито двох посадовців українського підприємства, яке постачало обладнання до рф та білорусі та виконувало контракти із російськими підприємствами.

Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці викрили двох посадових осіб українського підприємства, які були повідомлені про підозру у колабораційній діяльності, – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, одне з найбільших підприємств в Європі, що працює у м. Суми, входить до складу російської групи компаній ГМС Груп, бенефіціарними власниками якої є громадяни рф. Підприємства, які утворювали єдиний холдинг, діяли в різних країнах, включаючи росію, Республіку білорусь, Казахстан та Німеччину, та брали участь у будівництві та ремонті атомних електростанцій.

До подій 24 лютого 2022 року українське підприємство постачало продукцію до російської федерації та виконувало контракти із російськими підприємствами. Проте після введення санкцій проти росії з боку України, підприємства холдингу розробили схему обходу цих санкцій.

Зокрема, була здійснена заміна замовника між українським, російським та німецьким підприємствами ГМС Груп. Німецьке підприємство сплачувало авансові платежі російському підприємству і подавало продукцію з України до індійського підприємства, з яким російський холдинг укладав контракти на будівництво атомних станцій на своїй території.

Правоохоронні органи встановили службових осіб українського підприємства, які брали участь у переговорах з представниками російської федерації. Наразі проводиться вилучення обладнання та наложення арешту на майно підприємства загальною сумою близько 365 мільйонів гривень.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваним.

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