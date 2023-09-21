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  1. У світі

Німеччина не підтримує виключення росії з Радбезу ООН, — глава МЗС Бербок

19:28, 21 вересня 2023
Анналена Бербок зазначила, що Німеччина не підтримує виключення росії з Ради безпеки ООН, а також пропозицію позбавити країну-агресора право вето у Радбезі.
Німеччина не підтримує виключення росії з Радбезу ООН, — глава МЗС Бербок
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Німеччина не підтримує пропозицію Президента України Володимира Зеленського щодо виключення росії з Ради безпеки ООН. Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, передає Frankfurter Rundschau.

Бербок зазначила, що Німеччина не підтримує виключення росії з Ради безпеки ООН, а також пропозицію позбавити країну-агресора право вето у Радбезі.

«Ми не підтримуємо це, і я знову пояснювала це моїм українським співрозмовникам», - сказала Бербок.

Але міністр розкритикувала росію за зловживання правом вето у Радбезі ООН.

«Ось чому реформи важливіші, ніж будь-коли. Але ви повинні бути реалістами, це настане не завтра», - додала глава МЗС Німеччини.

Як відомо, до Радбезу ООН входять 5 постійних членів: США, Китай, Велика Британія, Франція та росія. Ще десять членів обираються Генасамблеєю ООН на два роки за географічною ознакою. П'ять з десяти непостійних членів переобираються щороку.

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