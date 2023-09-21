Германия не поддерживает исключение россии из Совбеза ООН, — глава МИД Бербок

Анналена Бербок отметила, что Германия не поддерживает исключение россии из Совбеза ООН, а также предложение лишить страну-агрессора за право вето в Совбезе.

Германия не поддерживает предложение Президента Украины Владимира Зеленского об исключении россии из Совбеза ООН. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает Frankfurter Rundschau.

Бербок намекнула, что Германия не поддерживает исключение россии из Совбеза ООН, а также предложение лишить страну-агрессора за право вето в Совбезе.

«Мы не поддерживаем это, и я снова объясняла это моим украинским собеседникам», - сказала Бербок.

Но министр раскритиковала россию за злоупотребление правом вето в Совбезе ООН.

«Вот почему реформы важнее, чем когда-либо. Но вы должны быть реалистами, это придет не завтра», - добавила глава МИД Германии.

Как известно, в Совбез ООН входят 5 постоянных членов: США, Китай, Великобритания, Франция и россия. Еще десять членов избираются Генассамблеей ООН на два года по географическому признаку. Пять из десяти непостоянных членов переизбираются каждый год.

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