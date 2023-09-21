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Верховная Рада решит, что делать с судьями, которых рекомендовала уволить ВККС, но Высший совет правосудия с ней не согласился

Парламент рассмотрит вопрос судьбы судей, которых ВККС в свое время рекомендовала уволить из-за непрохождения квалификационного оценивания, но Высший совет правосудия на это не согласился.

Государство должно обеспечить защиту гарантий независимости прокуроров подобно тому, как это сделано для судей, - Решение КСУ

Европейские стандарты обязывают Украину как государство-член Совета Европы гарантировать защиту статуса прокурора законом как нормативным актом того же уровня, что гарантирует защиту статуса судьи, чтобы обеспечить условия для действенного правосудия в соответствии с требованиями правовластия.

ГБР добавили в список органов, где не будут уменьшать прожиточный минимум для расчета оклада

Должностные оклады НАПК, НАБУ и следователей ГБР не будут ограничивать уменьшенным прожиточным минимумом.

Верховная Рада изменила подход к декларированию объектов, находящихся во владении или пользовании декларанта или членов его семьи

Объекты, находящиеся во владении или пользовании субъекта декларирования или членов его семьи, нужно будет декларировать по-новому.

В Украине будет создан Государственный реестр национальных публичных деятелей с целью мониторинга их сделок

В Реестр должны попасть министры, народные депутаты, судьи Верховного Суда и апелляционных судов, члены ВСП, ВККС и другие национальные публичные деятели.

  1. В мире

Германия не поддерживает исключение россии из Совбеза ООН, — глава МИД Бербок

19:28, 21 сентября 2023
Анналена Бербок отметила, что Германия не поддерживает исключение россии из Совбеза ООН, а также предложение лишить страну-агрессора за право вето в Совбезе.
Германия не поддерживает исключение россии из Совбеза ООН, — глава МИД Бербок
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Германия не поддерживает предложение Президента Украины Владимира Зеленского об исключении россии из Совбеза ООН. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает Frankfurter Rundschau.

Бербок намекнула, что Германия не поддерживает исключение россии из Совбеза ООН, а также предложение лишить страну-агрессора за право вето в Совбезе.

«Мы не поддерживаем это, и я снова объясняла это моим украинским собеседникам», - сказала Бербок.

Но министр раскритиковала россию за злоупотребление правом вето в Совбезе ООН.

«Вот почему реформы важнее, чем когда-либо. Но вы должны быть реалистами, это придет не завтра», - добавила глава МИД Германии.

Как известно, в Совбез ООН входят 5 постоянных членов: США, Китай, Великобритания, Франция и россия. Еще десять членов избираются Генассамблеей ООН на два года по географическому признаку. Пять из десяти непостоянных членов переизбираются каждый год.

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