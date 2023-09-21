Сотрудничал с оккупантами: в Херсоне будут судить инспектора колонии

Старший сержант внутренней службы добровольно согласился на службу в незаконном оккупационном учреждении, созданную захватчиками на базе украинской колонии.

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование по делу инспектора отдела надзора и безопасности Северной исправительной колонии №90. Он помогал врагу удерживать за решеткой украинских патриотов. Об этом сообщает ГБР.

Обвинительный акт направлен в суд.

«В начале широкомасштабного вторжения старший сержант внутренней службы изменил присяге и перешел на сторону врага. Он добровольно по призыву бывшего руководителя колонии вызвался на службу в незаконном оккупационном учреждении, созданную захватчиками на базе украинской колонии.

Во время оккупации Херсона он работал в тюрьме и помогал оккупационным властям удерживать за решеткой людей, которые противились врагу. За это официально получал зарплату в рублях», – говорится в сообщении.

После увольнения Херсона фигурант остался в городе. Его разоблачили правоохранители.

Так, во время обысков у фигуранта были найдены документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационным режимом: «служебное удостоверение» фейкового исправительного учреждения российского образца, выписки по получению заработной платы в рублях, символика рф.

Решение суда бывший смотритель колонии ожидает за решеткой, ведь ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Бывший инспектор исправительной колонии обвиняется в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного заключения с конфискацией имущества.

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