Співпрацював з окупантами: у Херсоні судитимуть інспектора колонії

Старший сержант внутрішньої служби добровільно зголосився на службу у незаконній окупаційній установі, яку загарбники створили на базі української колонії.

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування у справі інспектора відділу нагляду та безпеки Північної виправної колонії №90. Він допомагав ворогу утримувати за ґратами українських патріотів. Про це повідомляє ДБР.

Обвинувальний акт направлено до суду.

«На початку широкомасштабного вторгнення старший сержант внутрішньої служби зрадив присягу та перейшов на бік ворога. Він добровільно за закликом колишнього керівника колонії зголосився на службу у незаконній окупаційній установі, яку загарбники створили на базі української колонії.

Під час окупації Херсона він працював у в’язниці та допомагав окупаційній владі утримувати за ґратами людей, що чинили спротив ворогу. За це офіційно отримував зарплатню у рублях», — йдеться у повідомленні.

Після звільнення Херсону фігурант залишився в місті. Його викрили правоохоронці.

Так, під час обшуків у фігуранта були знайдені документи, які підтверджують його співпрацю з окупаційним режимом: «службове посвідчення» фейкової виправної установи російського зразка, виписки щодо отримання заробітної платні в рублях, символіка рф.

Рішення суду колишній наглядач колонії очікує за ґратами, адже йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Колишній інспектор виправної колонії обвинувачується у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

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