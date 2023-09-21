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Верховна Рада внесла зміни до закону про національні меншини

Зокрема, закон передбачає строкові обмеження прав національних меншин, які ідентифікують свою приналежність за етнічним походженням із державою, що визнана державою-агресором.

Парламент схвалив законопроект про обмеження ставок мікрокредитувальників для захисту найуразливішої категорії споживачів від високоризикового кредитування

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Верховна Рада схвалила законопроект про довічний моніторинг депутатів, суддів Верховного Суду, членів ВККС і ВРП, інших політично значущих осіб

Також в Україні створять Єдиний державний реєстр національних публічних діячів.

Кабмін має до 20 березня 2024 року внести до Ради законопроект щодо лобізму та лобістської діяльності

Набув чинності закон про правотворчу діяльність, який передбачає регулювання лобізму в Україні.

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  2. / Суд інфо

Внесення інформації про учасників судового процесу в підсистемі «Електронний суд»: пам’ятка

13:12, 21 вересня 2023
Помилкове заповнення даних може призвести до неотримання процесуальних документів.
Внесення інформації про учасників судового процесу в підсистемі «Електронний суд»: пам’ятка
Джерело фото: protocol.ua
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Від користувачів системи «Електронний суд» надійшло повідомлення щодо невірного внесення або відсутності інформації про учасників судового процесу в комп'ютерні програми «Д-3» та «ДСС». З метою уникнення подібних помилок та забезпечення коректного обміну документами між судами та учасниками судових процесів Електронне судочинство надало наступну пам'ятку:

  • Реєстраційний номер облікової картки платника податків, паспортні дані або ідентифікаційний код юридичної особи є основними параметрами для обміну електронними документами. Під час реєстрації заяв, які надходять до суду через систему «Електронний суд», це поле автоматично заповнюється з електронного підпису особи, що подає заяву.
  • Внесення інформації про ідентифікаційні дані учасника судового процесу (РНОКПП/Паспорт або ЄДРПОУ/ІПН) повинно бути виконане відповідальним працівником апарату суду в програмах «Д-3» та «ДСС».
  • Необхідно своєчасно та коректно вносити інформацію в статистичну карту у поле «РНОКПП/Паспорт» або «ЄДРПОУ/ІПН» учасника судового процесу. Помилкове заповнення цих даних може призвести до ненадсилання процесуальних документів, порушення вимог щодо конфіденційності та розголошення персональних даних учасників процесу.

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