Внесення інформації про учасників судового процесу в підсистемі «Електронний суд»: пам’ятка

Помилкове заповнення даних може призвести до неотримання процесуальних документів.

Джерело фото: protocol.ua

Від користувачів системи «Електронний суд» надійшло повідомлення щодо невірного внесення або відсутності інформації про учасників судового процесу в комп'ютерні програми «Д-3» та «ДСС». З метою уникнення подібних помилок та забезпечення коректного обміну документами між судами та учасниками судових процесів Електронне судочинство надало наступну пам'ятку:

Реєстраційний номер облікової картки платника податків, паспортні дані або ідентифікаційний код юридичної особи є основними параметрами для обміну електронними документами. Під час реєстрації заяв, які надходять до суду через систему «Електронний суд», це поле автоматично заповнюється з електронного підпису особи, що подає заяву.

Внесення інформації про ідентифікаційні дані учасника судового процесу (РНОКПП/Паспорт або ЄДРПОУ/ІПН) повинно бути виконане відповідальним працівником апарату суду в програмах «Д-3» та «ДСС».

Необхідно своєчасно та коректно вносити інформацію в статистичну карту у поле «РНОКПП/Паспорт» або «ЄДРПОУ/ІПН» учасника судового процесу. Помилкове заповнення цих даних може призвести до ненадсилання процесуальних документів, порушення вимог щодо конфіденційності та розголошення персональних даних учасників процесу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.