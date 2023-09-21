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На Хмельниччині жінка судилася з сусідкою через самовільно збудовану огорожу та просила стягнути моральну шкоду: що вирішив суд

14:30, 21 вересня 2023
Суперечка виникла через самовільно збудовану на межі огорожу, частина якої зайняла земельну ділянку позивачки.
На Хмельниччині жінка судилася з сусідкою через самовільно збудовану огорожу та просила стягнути моральну шкоду: що вирішив суд
Фото: Хмельницький апеляційний суд
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До суду звернулася жителька Хмельниччини з проханням стягнути моральну шкоду з її сусідки. Мовляв, та спільним коштом збудувала на межі кам’яний мур, при цьому самовільно зайнявши частину її земельної ділянки. Прохання звільнити землю не діяли, тому вона подала до суду позов про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд.

Городоцький районний суд Хмельницької області його задовольнив – зобов’язав сусідку звільнити 0,096 га шляхом знесення надземної та підземної частини кам`яного муру. Це рішення залишив без змін апеляційний суд.

Зважаючи, що сусідка порушувала право на користування землею 1195 днів, жінка просила стягнути з неї 11950 гривень моральної шкоди – по 10 гривень за кожен день.

Місцевий суд у задоволенні позову відмовив. На думку судді, позивачка не довела, що сусідка заподіяла їй моральні страждання чи втрати немайнового характеру та не обґрунтувала, як вона визначала розмір моральної шкоди.

Жінка оскаржила рішення до апеляційного суду – просила його скасувати та задовольнити її позов.

Судова колегія ХАС частково погодилася з аргументами апеляційної скарги. Зокрема, зауважила, що Городоцький районний суд, коли ухвалював рішення про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою, встановив факт протиправних винних дій відповідачки, котра самовільно зайняла частину сусідських земельних ділянок, встановивши огорожу довжиною 31,9 метра.

«…апеляційний суд приходить до висновку про доведеність позивачкою наявності моральної шкоди, що виразилася у її душевному хвилюванні та стражданнях, пов`язаних із незаконним позбавленням права користування своєю власністю та причинного зв`язку між протиправними діями відповідачки та наслідками, адже вона була позбавлена права на користування частинами своїх земельних ділянок саме через неправомірні дії [сусідки]», – констатував апеляційний суд.

Враховуючи характер правопорушення, ступінь вини відповідачки та глибину фізичних і душевних страждань позивачки, час, протягом якого вона не могла користуватися своєю власністю й протягом якого відновлювала своє порушене право власності, вимоги розумності й справедливості, апеляційний суд вважає, що з сусідки слід стягнути 5000 грн моральної шкоди.

Відтак колегія суддів частково задовольнила апеляційну скаргу: скасувала рішення Городоцького районного суду та ухвалила нове, стягнувши на користь позивачки 5000 гривень моральної шкоди.

З текстом постанови апеляційного суду в справі № 672/425/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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