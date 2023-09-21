Сутінки Судової охорони: про які проблеми розповів колишній керівник Служби судової охорони

Віктор Мороз розповів, що відбувалося в Судовій охороні у 2022-2023 роках.

Співбесіда з кандидатом на посаду голови Служби судової охорони Віктором Морозом

Колишні керівники Служби судової охорони продовжують відверто розповідати, як Судова охорона, яка повинна була стати надійним помічником судової влади, опинилася в глибокій кризі та фактично сама перетворилася у проблему.

15 вересня своїм баченням поточного стану справ у Судовій охороні з Конкурсною комісією з обрання голови ССО поділився колишній виконуючий обов’язки голови Служби Віктор Мороз.

Нагадаємо, що раніше «Судово-юридична газета» розповідала про те, як пройшли співбесіди з колишнім в. о. голови Служби судової охорони Олегом Білецьким та діючим керівником Територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області Ігорем Коваленко.

Віктор Мороз виконував обов’язки голови Служби судової охорони з 30 березня по 30 липня 2023 року. До призначення на посаду в. о. голови ССО він очолював Територіальне управління Служби судової охорони у Рівненській області.

Більшу частину своєї професійної кар’єри Віктор Мороз працював у системі МВС. З 1997 по 2016 роки він працював на різних посадах в міліції та Національній поліції. Був заступником начальника Головного управління Національної поліції в Рівненській області.

У 2016 році Віктор Мороз не зміг пройти процедуру атестування поліцейських, яку проходили всі діючи на той час працівники поліції, після чого звільнився з поліції за власним бажанням.

У подальшому Віктор Мороз домігся скасування негативного висновку атестаційної комісії в судовому порядку.

Через певний час Віктор Мороз знов повернувся в поліцію, однак працював вже на посаді дільничного поліцейського. Він був керівником зведеного загону поліції, який ніс службу у Маріуполі. У складі цього загону несли службу поліцейські, які відновилися на посадах внаслідок судових процесів після невдалої атестації.

Згодом Віктор Мороз кілька років працював у державних та приватних підприємствах. У 2019 році, за результатами конкурсу, очолив ТУ ССО у Рівненській області, де працює і зараз.

Про актуальні проблеми Судової охорони

«На сьогоднішній день головною проблемою Служби судової охорони є зневіра. Це об’єктивно. В Судовій охороні багато проблем, які не вирішуються тривалий час. Нам хотілося б почути від керівництва судової влади, чи потрібні ми судовій владі взагалі. Все ще можна виправити та організувати нормальну роботу Служби судової охорони», - розповів Віктор Мороз членам Конкурсної комісії.

Кандидат зазначив, що ССО не вистачає діалогу з органами судової влади, участі в координаційних нарадах, де можна було б обмінюватися думками щодо тих чи інших проблем та шукати шляхи їх вирішення.

Як Віктора Мороза призначили керувати Судовою охороною

Конкурсній комісії з обрання голови ССО Віктор Мороз повідомив, що тимчасово очолити Судову охорону йому особисто запропонував голова Державної судової адміністрації Олексій Сальніков (наразі відсторонений від посади).

Однак, як повідомив член Вищої ради правосуддя та Конкурсної комісії Віталій Саліхов, призначення Віктора Мороза на посаду в. о. голови ССО відбулося фактично всупереч діючим нормативним актам Служби, оскільки на момент призначення він не був заступником голови ССО, а був лише одним з керівників ТУ ССО. Тобто він був призначений на посаду з порушенням ієрархічного принципу.

Також, за словами Віталія Саліхова, чимала кількість керівників ТУ ССО тоді відмовилась від пропозиції керівництва ДСА щодо призначення на посаду в. о. голови Служби, оскільки таке призначення прямо суперечить діючому Положенню про проходження служби в ССО.

«Ви чомусь погодились на пропозицію керівника ДСА, хоча розуміли проблему. Чому так сталося?», - запитав у кандидата Віталій Саліхов.

«Я успішно виконав ті завдання, які були поставлені переді мною в ТУ ССО у Рівненській області. Я вирішив ризикнути. Можливо, що в тих умовах просто не було кому очолювати Судову охорону», - відповів Віктор Мороз.

Втім, Віталій Саліхов розповів присутнім, що засідання Вищої ради правосуддя 28 березня, на якому розглядалося питання призначення Віктора Мороза на посаду в. о. голови ССО, стало найбільш «ганебним» з моменту відновлення діяльності ВРП у січні 2023 року.

Фактично, тоді мала місце змова керівництва ВРП та ДСА щодо призначення Віктора Мороза на відповідну посаду. Наприклад, призначення Віктора Мороза особисто лобіював заступник голови ВРП Дмитро Лук’янов.

«Тоді був порушений Регламент ВРП, не відбувалася трансляція розгляду саме цього питання, не було надано можливості поставити питання. Навіть член ВРП Роман Маселко тоді був проти вас, побачивши, що відбувається», - розповів Віталій Саліхов подробиці засідання ВРП 28 березня 2023 року.

Робота в Києві

Віктор Мороз розповів, що коли у березні 2023 року він почав виконувати обов’язки голови ССО, то побачив, що в центральному апараті немає порозуміння. «Не було дружньої атмосфери, ніхто не хотів нікого розуміти. Всі ці полковники були налаштовані один проти одного», - розповів Віктор Мороз.

Деякі з працівників центрального апарату ССО у робочий час займалися незрозуміло чим, нерідко вони взагалі були відсутні на робочому місці у робочий час.

З ТУ ССО у Рівненській області в Київ Віктор Мороз перевіз і свою команду – ще двох полковників.

«Кажуть, що з Рівного ви тоді привезли навіть прибиральницю», - поцікавився у кандидата Віталій Саліхов.

Віктор Мороз пояснив, що у центральному апараті ССО в той час був хаос – не було навіть миючих засобів, серветок, посуду, мінеральної води для публічних заходів.

«Потрібно було якось навести порядок. До того ж мене призначили на посаду фактично напередодні нашого професійного свята – Дня Служби судової охорони (4 квітня)», - розповів Віктор Мороз.

При цьому відразу ж Віктор Мороз допустив серйозну управлінську помилку – фактично він не здійснив документального прийому справ у попереднього в. о. керівника ССО Олександра Колєснікова (вже звільнився з ССО). Це мало наслідком те, що новий керівник не зовсім розумів, які матеріальні та організаційні проблеми йому залишило у спадок попереднє керівництво.

Щодо подій у Шевченківському районному суді м. Києва 5 липня 2023 року, коли обвинувачений по справі «вибухів під Верховною Радою у 2015 році» Ігор Гуменюк підірвав прямо в суді декілька вибухових пристроїв, а потім загинув сам, Віктор Мороз повідомив, що під час зазначених подій підрозділи Судової охорони діяли не зовсім ефективно.

Тоді більшість працівників столичного ТУ ССО, зокрема, працівники Судової охорони, що чергували в Шевченківському райсуді, опинилися без зброї. Справа в тому, що зброя та набої для інвентаризації були перевезені на спеціальний склад. Керівник столичного ТУ ССО Ігор Коваленко потім повідомив, що зроблено це було фактично на вимогу тодішнього керівництва ССО.

При цьому публічно у липні Віктор Мороз надав досить компліментарну оцінку діям працівників Судової охорони.

Втім, вже згодом почалася перевірка дій працівників ССО, яка вказала на неналежне виконання обов’язків.

«Те що столичне ТУ ССО у липні опинилося фактично без зброї та набоїв, було наслідком дій Ігоря Коваленка щодо відповідної інвентаризації. Він вважав, що якщо йде інвентаризація, то потрібно було здати ледь не всю зброю і набої. Це було не зовсім відповідально з його боку», - зазначив Віктор Мороз.

Цікаво, що на питання членів Конкурсної комісії, чи може Судова охорона здійснювати особисту охорону членів Вищої ради правосуддя, Віктор Мороз зазначив, що ССО може охороняти членів ВРП тільки з числа суддів.

Інцидент у клубі

У 2021 році у Віктора Мороза виник конфлікт з охоронцем нічного клубу, внаслідок якого охоронець вдарив Віктора Мороза по обличчю. При цьому Віктор Мороз нібито намагався потрапити у нічний клуб, продемонструвавши охоронцю своє службове посвідчення.

Конкурсній комісії Віктор Мороз розповів, що з двома знайомими жінками, зокрема начальником юридичного відділу, він хотів відсвяткувати 8 березня у нічному клубі. Однак, став жертвою провокації.

Як купувалися і продавалися автомобілі

У 2016 році Віктор Мороз купив автомобіль Volkswagen Passat за 408 тис. гривень. Кошти на зазначений автомобіль кандидату надала матір, яка є приватним підприємцем.

У 2019 році Віктор Мороз купив також автомобіль Skoda Superb (2019 р. в.) всього за 49 тис. гривень. Конкурсну комісію зацікавила дещо дивна ціна автомобіля, оскільки його ринкова вартість значно вище.

Кандидат пояснив, що саме така ціна була зазначена в договорі купівлі-продажу у Сервісному центрі МВС.

Також, у 2019 році дружина Віктора Мороза придбала автомобіль BMW X3 (2011 р. в.) всього за 35 тис. гривень.

Як повідомив кандидат, зазначена ціна була вказана у документах організації, яка здійснила продаж BMW.

Крім того, автомобіль Skoda Superb Віктор Мороз продав лише за 49 тисяч гривень.

Кандидат пояснив таку ціну автомобіля позицією фірми, яка займається купівлею-продажем автомобілів.

Втім, у майновій декларації за 2020 рік кандидат чомусь відобразив дохід від продажу у розмірі більше 420 тис. гривень. Ще це був за дохід, кандидат чітко повідомити членам Конкурсної комісії не зміг.

В 2022 році Віктор Мороз купив вже електромобіль Renault всього за 145 тис. гривень. При цьому ринкова ціна автомобіля є значно вищою.

Кандидат пояснив, що це не новий автомобіль, який привезли з іншої країни, а його ціна була визначена митними деклараціями.

Про конфлікти з підлеглими

Як вже повідомляла «Судово-юридична газета», один з кандидатів на посаду голови ССО, керівник столичного ТУ ССО Ігор Коваленко, розповів Конкурсній комісії про складні відносини з Віктором Морозом, коли той очолював ССО.

Справа дійшла навіть до спроб звільнення доньки Ігоря Коваленка, яка працює в центральному апараті Судової охорони.

Віктор Мороз розповів Конкурсній комісії, що Ігор Коваленко не завжди належним чином виконував свої професійні обов’язки, зокрема, до нього виникали претензії у Вищого антикорупційного суду.

Втім, усі відповідні претензії Ігор Коваленко відкидав.

Одночасно з цим, ДБР проводило розслідування щодо можливої втрати столичним ТУ ССО набоїв та зброї, які ТУ отримало у перші дні повномасштабного вторгнення РФ.

Це також викликало незадоволення Ігоря Коваленко, який звинуватив у своїх проблемах центральний апарат ССО, який, на його думку, сам нічого не зробив для належного обліку відповідної зброї та набоїв.

Щодо конфлікту з донькою Ігоря Коваленка, Віктор Мороз зазначив, що керівник столичного ТУ ССО подав відповідну інформацію у викривленому вигляді.

«Безпосереднє керівництво доньки Ігоря Коваленко повідомило мені, що вона є «некерованою людиною». Вона допускала витоки службової інформації, відмовлялась виконувати накази керівництва, до того ж, висловлювалась на адресу керівників нецензурною лайкою. Донька Коваленка навіть вдавалася до залякування своїх безпосередніх керівників. У цій ситуації я запропонував їй перейти на нове місце роботи - в ТУ ССО у Черкаській області. Вона відмовилася, почала брати відпустки та лікарняні. Хочу зазначити, що особистого конфлікту між мною та донькою Коваленка не було», - розповів Віктор Мороз Конкурсній комісії.

Досягнення на службі в ССО

Щодо своїх досягнень у Службі судової охорони, Віктор Мороз розповів, що у 2021 році очолюване ним ТУ ССО у Рівненській області було визнано кращим серед інших територіальних управлінь. Також, кандидат особисто знає кожного керівника ТУ ССО, відповідно може сформувати необхідну для роботи команду.

Також, до своїх особистих досягнень Віктор Мороз відніс відновлення роботи ТУ ССО у Херсонській області після деокупації Херсону у листопаді 2022 року.

Про плани на майбутнє

Щодо своїх планів на посаді голови Служби судової охорони, Віктор Мороз повідомив, що він планує взяти всі об’єкти, що відносяться до системи правосуддя, під охорону. При цьому охорону низки судів, з метою економії коштів та людських ресурсів, потрібно перевести з цілодобової охорони на денну (цілодобова охорона одного суду в середньому обходиться бюджету у 2 млн. 640 тис. гривень на рік). На думку кандидата, є можливим запровадити охорону будівель судів за допомогою системи сигналізації Ajax.

Крім того, Віктор Мороз вважає за необхідне провести організаційно-штатну реформу Судової охорони.

За словами кандидата, цілком можливо провести оптимізацію структури ССО, її окремих підрозділів та скоротити керівний склад Служби, особливо в ТУ ССО. Віктор Мороз розповів, що є необхідність реорганізації та перегляду повноважень і підрозділів швидкого реагування та забезпечення особистої охорони суддів.

Також, Судовій охороні, для запобігання порушенню правопорядку в судових засіданнях та будівлях судів, необхідно надати право складати протоколи про адміністративні правопорушення.

Крім того, необхідно підвищити заробітну плату працівникам Судової охорони, оскільки зараз середня заробітна плата звичайних співробітників ССО складає 12 тисяч гривень, що менше ніж в поліції.

Автор В’ячеслав Хрипун

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