Сумерки Судебной охраны: о каких проблемах рассказал бывший руководитель Службы судебной охраны

Виктор Мороз рассказал, что происходило в Судебной охране в 2022-2023 годах.

Собеседование с кандидатом на должность главы Службы судебной охраны Виктором Морозом

Бывшие руководители Службы судебной охраны продолжают откровенно рассказывать, как Судебная охрана, которая должна была стать надежным помощником судебной власти, оказалась в глубоком кризисе и фактически сама превратилась в проблему.

15 сентября своим видением текущего положения дел в Судебной охране с Конкурсной комиссией по избранию главы ССО поделился бывший исполняющий обязанности главы Службы Виктор Мороз.

Напомним, что ранее «Судебно-юридическая газета» рассказывала о том, как прошли собеседования с бывшим и. о. председателя Службы судебной охраны Олегом Билецким и действующим руководителем Территориального управления Службы судебной охраны в Киеве и Киевской области Игорем Коваленко.

Виктор Мороз исполнял обязанности главы Службы судебной охраны с 30 марта по 30 июля 2023 года. До назначения на должность и. о. главы ССО он возглавлял Территориальное управление Службы судебной охраны в Ровенской области.

Большую часть своей профессиональной карьеры Виктор Мороз работал в системе МВД. С 1997 по 2016 годы он работал на различных должностях в милиции и Национальной полиции. Являлся заместителем начальника Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

В 2016 году Виктор Мороз не смог пройти процедуру аттестации полицейских, которую проходили все работавшие в то время сотрудники полиции, после чего уволился из полиции по собственному желанию.

В дальнейшем Виктор Мороз добился отмены негативного заключения аттестационной комиссии в судебном порядке.

Через некоторое время Виктор Мороз снова вернулся в полицию, однако работал уже в должности участкового полицейского. Он был руководителем сводного отряда полиции, который нес службу в Мариуполе. В составе этого отряда несли службу полицейские, восстановившиеся в должностях в результате судебных процессов после неудачной аттестации.

Впоследствии Виктор Мороз несколько лет работал на государственных и частных предприятиях. В 2019 году, по результатам конкурса, возглавил ТУ ССО в Ровенской области, где работает и сейчас.

Об актуальных проблемах Судебной охраны

«На сегодняшний день главной проблемой Службы судебной охраны является потеря уверенности. Это объективно. В Судебной охране много проблем, которые не решаются длительное время. Нам хотелось бы услышать от руководства судебной власти, нужны ли мы вообще судебной власти. Все еще можно исправить и организовать нормальную работу Службы судебной охраны», – рассказал Виктор Мороз членам Конкурсной комиссии.

Кандидат отметил, что ССО не хватает диалога с органами судебной власти, участия в координационных совещаниях, где можно было бы обмениваться мнениями по тем или иным проблемам и искать пути их решения.

Как Виктора Мороза назначили руководить Судебной охраной

Конкурсной комиссии по избранию главы ССО Виктор Мороз сообщил, что временно возглавить Судебную охрану ему лично предложил председатель Государственной судебной администрации Алексей Сальников (сейчас отстранен от должности).

Однако, как сообщил член Высшего совета правосудия и Конкурсной комиссии Виталий Салихов, назначение Виктора Мороза на должность и. о. председателя ССО состоялось фактически вопреки действующим нормативным актам Службы, поскольку на момент назначения он не являлся заместителем председателя ССО, а был лишь одним из руководителей ТУ ССО. То есть, он был назначен на должность с нарушением иерархического принципа.

Также, по словам Виталия Салихова, немалое количество руководителей ТУ ССО тогда отказались от предложения руководства ГСА о назначении на должность и. о. председателя Службы, поскольку такое назначение прямо противоречит действующему Положению о прохождении службы в ССО.

«Почему вы согласились на предложение руководителя ГСА, хотя понимали суть проблемы? Почему так произошло?», – спросил Виталий Салихов у кандидата.

«Я успешно выполнил те задачи, которые были поставлены передо мной в ТУ ССО в Ровенской области. Я решил рискнуть. Возможно, что в тех условиях просто некому было возглавлять Судебную охрану», - ответил Виктор Мороз.

Однако Виталий Салихов рассказал присутствующим, что заседание Высшего совета правосудия 28 марта, на котором рассматривался вопрос назначения Виктора Мороза на должность и. о. председателя ССО, стало самым «позорным» с момента возобновления деятельности ВСП в январе 2023 года.

Фактически тогда имел место сговор руководства ВСП и ГСА о назначении Виктора Мороза на соответствующую должность. К примеру, назначение Виктора Мороза лично лоббировал заместитель председателя ВСП Дмитрий Лукьянов.

«Тогда был нарушен Регламент ВСП, не осуществлялась трансляция рассмотрения именно этого вопроса, не была предоставлена ​​возможность задать вопросы. Даже член ВСП Роман Маселко тогда был против вас, увидев, что происходит», - рассказал Виталий Салихов подробности заседания Совета правосудия 28 марта 2023 года.

Работа в Киеве

Виктор Мороз рассказал, что когда в марте 2023 года он начал исполнять обязанности главы ССО, то увидел, что в центральном аппарате нет взаимопонимания. «Не было дружеской атмосферы, никто не хотел никого понимать. Все эти полковники были настроены друг против друга», – рассказал Виктор Мороз.

Некоторые сотрудники центрального аппарата ССО в рабочее время занимались непонятно чем, нередко они вообще отсутствовали на рабочем месте в рабочее время.

Из ТУ ССО в Ровенской области в Киев Виктор Мороз перевез и свою команду еще из двух полковников.

«Говорят, что из Ровно вы тогда привезли даже уборщицу», – поинтересовался Виталий Салихов.

Виктор Мороз объяснил, что в центральном аппарате ССО в то время был хаос – не было даже моющих средств, салфеток, посуды, минеральной воды для публичных мероприятий.

«Нужно было как-то навести порядок. К тому же меня назначили на должность накануне нашего профессионального праздника – Дня Службы судебной охраны (4 апреля)», - рассказал Виктор Мороз.

При этом сразу же Виктор Мороз допустил серьезную управленческую ошибку – фактически он не сделал документального приема дел от предыдущего и. о. руководителя ССО Александра Колесникова (уже уволился из ССО). Как следствие, новый руководитель не совсем понимал, какие материальные и организационные проблемы ему оставило в наследство предыдущее руководство ССО.

Относительно событий в Шевченковском районном суде г. Киева 5 июля 2023 года, когда обвиняемый по делу «взрывов под Верховной Радой в 2015 году» Игорь Гуменюк взорвал прямо в суде несколько взрывных устройств, а затем погиб сам, Виктор Мороз сообщил, что во время указанных событий подразделения Судебной охраны действовали не совсем эффективно.

Тогда большинство работников столичного ТУ ССО, в частности работники Судебной охраны, дежурившие в Шевченковском райсуде, оказались без оружия. Дело в том, что оружие и патроны для инвентаризации были перевезены на специальный склад. Руководитель столичного ТУ ССО Игорь Коваленко уже после событий в суде рассказал, что сделано это было фактически по требованию тогдашнего руководства ССО.

При этом публично в июле Виктор Мороз дал положительную оценку действиям работников Судебной охраны.

Впрочем, уже впоследствии началась проверка действий работников ССО, которая указала на ненадлежащее исполнение ими обязанностей.

«То, что столичное ТУ ССО в июле оказалось фактически без оружия и патронов, было следствием действий Игоря Коваленко относительно соответствующей инвентаризации. Он считал, что если идет инвентаризация, то нужно было сдать чуть ли не все оружие и патроны. Это было не совсем ответственно с его стороны», – отметил Виктор Мороз.

Интересно, что на вопрос членов Конкурсной комиссии, может ли Судебная охрана осуществлять личную охрану членов Высшего совета правосудия, Виктор Мороз отметил, что ССО может охранять членов ВСП только из числа судей.

Инцидент в клубе

В 2021 году у Виктора Мороза возник конфликт с охранником ночного клуба, в результате которого охранник ударил Виктора Мороза по лицу. При этом Виктор Мороз якобы пытался попасть в ночной клуб, продемонстрировав охраннику свое служебное удостоверение.

Конкурсной комиссии Виктор Мороз рассказал, что с двумя знакомыми женщинами, включая начальника юридического отдела, он хотел отпраздновать 8 марта в ночном клубе. Однако стал жертвой провокации.

Как покупались и продавались автомобили

В 2016 году Виктор Мороз купил автомобиль Volkswagen Passat за 408 тысяч гривен. Средства на указанный автомобиль кандидату предоставила мать, являющаяся частным предпринимателем.

В 2019 году Виктор Мороз купил также автомобиль Skoda Superb (2019 г. в.) всего за 49 тыс. гривен. Конкурсную комиссию заинтересовала несколько странная цена автомобиля, поскольку его рыночная стоимость значительно выше.

Кандидат пояснил, что именно такая цена была указана в договоре купли-продажи в Сервисном центре МВД.

Также, в 2019 году супруга Виктора Мороза приобрела автомобиль BMW X3 (2011 г. в.) всего за 35 тыс. гривен.

Как сообщил кандидат, указанная цена была указана в документах организации, осуществившей продажу BMW.

Кроме того, автомобиль Skoda Superb Виктор Мороз продал всего за 49 тысяч гривен.

Кандидат объяснил такую ​​цену автомобиля позицией фирмы, занимающейся куплей-продажей автомобилей.

Впрочем, в имущественной декларации за 2020 год кандидат почему-то отразил доход от некой продажи в размере более 420 тыс. гривен. Что это был за доход, кандидат четко сообщить членам Конкурсной комиссии не смог.

В 2022 году Виктор Мороз купил уже электромобиль Renault всего за 145 тыс. гривен. При этом рыночная цена автомобиля значительно выше.

Кандидат пояснил, что это не новый автомобиль, который был привезен из другой страны, а его цена была определена таможенными декларациями.

О конфликтах с подчиненными

Как уже сообщала «Судебно-юридическая газета», один из кандидатов на должность главы ССО, руководитель столичного ТУ ССО Игорь Коваленко рассказал Конкурсной комиссии о сложных отношениях с Виктором Морозом, когда тот возглавлял ССО.

Дело дошло даже до попыток увольнения дочери Игоря Коваленко, работающей в центральном аппарате Судебной охраны.

Виктор Мороз рассказал Конкурсной комиссии, что Игорь Коваленко не всегда должным образом выполнял свои профессиональные обязанности, в частности, к нему возникали претензии у Высшего антикоррупционного суда.

Впрочем, все соответствующие претензии Игорь Коваленко отвергал.

Одновременно с этим, ГБР проводило расследование возможной потери столичным ТУ ССО патронов и оружия, которые ТУ получило в первые дни полномасштабного вторжения РФ.

Это также вызвало недовольство Игоря Коваленко, обвинившего в своих проблемах центральный аппарат ССО, который, по его мнению, сам ничего не сделал для надлежащего учета соответствующего оружия и патронов.

Относительно конфликта с дочерью Игоря Коваленко, Виктор Мороз отметил, что руководитель столичного ТУ ССО предоставил соответствующую информацию в искаженном виде.

«Непосредственное начальство дочери Игоря Коваленко сообщило мне, что она является «неуправляемым человеком». Она допускала утечки служебной информации, отказывалась выполнять приказы руководства, к тому же, высказывалась в адрес руководителей нецензурной бранью. Дочь Коваленко даже прибегала к запугиванию своих непосредственных руководителей. В этой ситуации я предложил ей перейти на новое место работы – в ТУ ССО в Черкасской области. Она отказалась, начала брать отпуска и больничные. Хочу отметить, что личного конфликта между мной и дочерью Коваленко не было», – рассказал Виктор Мороз Конкурсной комиссии.

Достижения на службе в ССО

Относительно своих достижений в Службе судебной охраны, Виктор Мороз рассказал, что в 2021 году возглавляемое им ТУ ССО в Ровенской области было признано лучшим среди других территориальных управлений. Также кандидат лично знает каждого руководителя ТУ ССО, соответственно сможет сформировать необходимую для работы команду.

К своим личным достижениям Виктор Мороз отнес возобновление работы ТУ ССО в Херсонской области после деоккупации Херсона в ноябре 2022 года.

О планах на будущее

Относительно своих планов в должности главы Службы судебной охраны Виктор Мороз сообщил, что он планирует взять все объекты, относящиеся к системе правосудия, под охрану. При этом охрану ряда судов с целью экономии средств и человеческих ресурсов можно перевести с круглосуточной охраны на дневную (круглосуточная охрана одного суда в среднем обходится бюджету в 2 млн. 640 тыс. гривен в год). По мнению кандидата, возможно осуществлять охрану зданий судов с помощью системы сигнализации Ajax.

Кроме того, Виктор Мороз считает необходимым провести организационно-штатную реформу Судебной охраны.

По словам кандидата, можно провести оптимизацию структуры ССО, ее отдельных подразделений и сократить руководящий состав Службы, особенно в ТУ ССО. Виктор Мороз рассказал, что необходимо провести реорганизацию и пересмотр полномочий подразделений быстрого реагирования и обеспечения личной охраны судей.

Также, Судебной охране, для предотвращения нарушения правопорядка в судебных заседаниях и зданиях судов, необходимо предоставить право составлять протоколы об административных правонарушениях.

Кроме того, необходимо повысить заработную плату работникам Судебной охраны, поскольку сейчас средняя заработная плата обычных сотрудников ССО составляет 12 тысяч гривен, что меньше, чем в полиции.

Автор Вячеслав Хрипун

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