Внесение сведений о вступлении судебного решения в законную силу в госреестры: что стоит знать

Все судебные решения будут направляться из Единого государственного реестра судебных решений в другие государственные реестры.

Источник фото: dsa.court.gov.ua

Согласно порядкам, утвержденным Государственной судебной администрацией, автоматизированных систем и электронного управления Украины, все судебные решения, вступившие в законную силу, будут направляться из Единого государственного реестра судебных решений в другие государственные реестры, информационные системы и базы данных, – сообщает Электронное судопроизводство.

В случае несвоевременного внесения судом в автоматизированную систему документооборота суда информации о дате вступления судебного решения в законную силу, должностные лица, которые в своей работе используют информацию из Реестра (государственные регистраторы, нотариусы и т.д.), не могут выполнять свои полномочия в установленные сроки.

В связи с этим, работники аппаратов судов получили требование о своевременном внесении этих данных в автоматизированную систему документооборота суда.

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