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Внесення відомостей про набрання судовим рішенням законної сили в держреєстри: що варто знати

12:24, 21 вересня 2023
Усі судові рішення будуть надсилатися з Єдиного державного реєстру судових рішень до інших державних реєстрів.
Внесення відомостей про набрання судовим рішенням законної сили в держреєстри: що варто знати
Джерело фото: dsa.court.gov.ua
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Згідно з порядками, затвердженими Державною судовою адміністрацією, автоматизованих систем та електронного урядування України, усі судові рішення, які набрали законної сили, будуть надсилатися з Єдиного державного реєстру судових рішень до інших державних реєстрів, інформаційних систем та баз даних, – повідомляє Електронне судочинство.

У випадку несвоєчасного внесення судом до автоматизованої системи документообігу суду інформації про дату набрання судовим рішенням законної сили, посадові особи, які у своїй роботі використовують інформацію з Реєстру (державні реєстратори, нотаріуси тощо), не можуть виконувати свої повноваження у встановлені терміни. 

У зв'язку з цим, працівники апаратів судів отримали вимогу щодо своєчасного внесення цих даних до автоматизованої системи документообігу суду.

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