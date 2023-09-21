Внесення відомостей про набрання судовим рішенням законної сили в держреєстри: що варто знати

Усі судові рішення будуть надсилатися з Єдиного державного реєстру судових рішень до інших державних реєстрів.

Джерело фото: dsa.court.gov.ua

Згідно з порядками, затвердженими Державною судовою адміністрацією, автоматизованих систем та електронного урядування України, усі судові рішення, які набрали законної сили, будуть надсилатися з Єдиного державного реєстру судових рішень до інших державних реєстрів, інформаційних систем та баз даних, – повідомляє Електронне судочинство.

У випадку несвоєчасного внесення судом до автоматизованої системи документообігу суду інформації про дату набрання судовим рішенням законної сили, посадові особи, які у своїй роботі використовують інформацію з Реєстру (державні реєстратори, нотаріуси тощо), не можуть виконувати свої повноваження у встановлені терміни.

У зв'язку з цим, працівники апаратів судів отримали вимогу щодо своєчасного внесення цих даних до автоматизованої системи документообігу суду.

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