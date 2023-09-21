Рада ухвалила в цілому проєкт змін до закону про нацменшини

Документ визначає, хто такі національні меншини, дозволяє використання мов нацменшин у рекламі та під час різних заходів, а також під час надання допомоги.

У четвер, 21 вересня, Верховна Рада підтримали законопроєкт №9610 про внесення змін до Закону України «Про національні меншини (спільноти) України» щодо деяких питань реалізації прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України.

«За» проголосувало 318 народних депутатів. Про це повідомили народні обранці у соцмережах.

Законопроєкт 9610 передбачає:

– визначення поняття нацменшин;

– дозвіл на використання мов нацменшин у рекламі та під час різних заходів, а також під час надання допомоги;

– розробку методології використання мов нацменшин у певних регіонах;

– уточнення порядку визначення населених пунктів, у яких більшість населення – представники нацменшин.

Раніше ми писали, що 23 серпня Верховна Рада підтримала за основу проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про національні меншини (спільноти) України» щодо деяких питань реалізації прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України (№ 9610).

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