Рада приняла в целом проект изменений в закон о нацменьшинствах

Документ определяет, кто такие национальные меньшинства, разрешает использование языков нацменьшинств в рекламе и во время различных мероприятий, а также при оказании помощи.

В четверг, 21 сентября, Верховная Рада поддержали законопроект №9610 о внесении изменений в Закон Украины «О национальных меньшинствах (сообществе) Украины» по некоторым вопросам реализации прав и свобод лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам) Украины.

«За» проголосовало 318 народных депутатов. Об этом сообщили народные избранники в соцсетях.

Законопроект 9610 предусматривает:

– определение понятия нацменьшинств;

– разрешение на использование языков нацменьшинств в рекламе и во время различных мероприятий, а также при оказании помощи;

– разработку методологии использования языков нацменьшинств в определенных регионах;

– уточнение порядка определения населенных пунктов, в которых большинство населения – представители нацменьшинств.

Ранее сообщалось, что 23 августа Верховная Рада поддержала за основу проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О национальных меньшинствах (сообществе) Украины» по некоторым вопросам реализации прав и свобод лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам) Украины (№ 9610).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.