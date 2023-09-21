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  1. Законодательство

Рада приняла в целом проект изменений в закон о нацменьшинствах

12:35, 21 сентября 2023
Документ определяет, кто такие национальные меньшинства, разрешает использование языков нацменьшинств в рекламе и во время различных мероприятий, а также при оказании помощи.
Рада приняла в целом проект изменений в закон о нацменьшинствах
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В четверг, 21 сентября, Верховная Рада поддержали законопроект №9610 о внесении изменений в Закон Украины «О национальных меньшинствах (сообществе) Украины» по некоторым вопросам реализации прав и свобод лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам) Украины.

 «За» проголосовало 318 народных депутатов. Об этом сообщили народные избранники в соцсетях.

Законопроект 9610 предусматривает:

– определение понятия нацменьшинств;

– разрешение на использование языков нацменьшинств в рекламе и во время различных мероприятий, а также при оказании помощи;

– разработку методологии использования языков нацменьшинств в определенных регионах;

– уточнение порядка определения населенных пунктов, в которых большинство населения – представители нацменьшинств.

Ранее сообщалось, что 23 августа Верховная Рада поддержала за основу проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О национальных меньшинствах (сообществе) Украины» по некоторым вопросам реализации прав и свобод лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам) Украины (№ 9610).

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