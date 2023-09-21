Верховная Рада одобрила законопроект о пожизненном мониторинге депутатов, судей Верховного Суда, членов ВККС и ВСП, других политически значимых лиц

Также в Украине создадут Единый государственный реестр национальных публичных деятелей.

Верховная Рада 21 сентября приняла за основу законопроект 9269-д о пожизненном мониторингу РЕР-ов (политически значимых лиц или Politically exposed persons). Это физические лица, которые имеют или имели полномочия по выполнению значительных публичных функций.

А именно из закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» убирается условие, что мониторинг политически значимых лиц осуществляется только в течение 3 лет после их увольнения с должностей.

Итак, предлагается, чтобы мониторинг был пожизненным. Этот пункт является структурным маяком меморандума с МВФ и должен быть выполнен до конца сентября 2023 года.

Нагадаємо, що відповідно до чинного закону національні публічні діячі – фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років (і це обмеження в 3 роки приберуть – прим. ред.) в Україні визначні публічні функції, а саме:

Президент, Прем’єр-міністр, члени Кабінету Міністрів та їх заступники;

керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом, його заступники;

керівник та заступники керівника Державного управління справами;

керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до категорії "А"

Секретар та заступники Секретаря РНБО;

народні депутати України;

голова та члени Правління Нацбанку, члени Ради Нацбанку;

голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів;

члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;

Генеральний прокурор та його заступники;

Голова Служби безпеки України та його заступники;

Директор НАБУ та його заступники;

Директор Державного бюро розслідувань та його заступники;

Директор Бюро економічної безпеки та його заступники;

Голова та члени Нацради з питань телебачення і радіомовлення, Голова та члени АМКУ, Голова НАЗК та його заступники, Голова та члени Рахункової палати, Голова та члени ЦВК, голови та члени інших державних колегіальних органів;

надзвичайні і повноважні посли;

начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України;

державні службовці, посади яких належать до категорії "А"

керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів;

керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків;

члени керівних органів політичних партій.

Що саме схвалила Верховна Рада

Слід зазначити, що проектів було кілька. 21 вересня Верховна Рада ухвалила в першому читанні доопрацьований Комітетом проект про внесення змін до Закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення щодо політично значущих осіб №9269-д від 04.09.2023.

Комітет розглянув та рекомендував його фінальну версію 20 вересня.

Метою законопроекту №9269-д є приведення у відповідність до міжнародних стандартів з питань боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму термінології, що застосовується в Законі, та удосконалення положень ризик-орієнтованого підходу стосовно ділових відносин з політично значущими особами.

Законопроектом №9269-д запропоновано внести зміни до Закону, якими передбачено:

у термінах «діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях», «іноземні публічні діячі» та «національні публічні діячі», встановлених пунктами 20, 28 та 37 частини першої статті 1, виключити слова «протягом останніх трьох років» (тобто, зняти обмеження);

доповнити нормою, згідно якої суб’єкт первинного фінансового моніторингу (СПФМ) повинен забезпечити належне застосування ризик-орієнтованого підходу під час обслуговування клієнтів, які є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами, з метою присвоєння обґрунтованого рівня ризику, унеможливлення безпідставної відмови від здійснення фінансових операцій та/або встановлення (продовження) ділових відносин;

конкретизувати, що у разі коли з часу припинення виконання політично значущою особою визначних публічних функцій пройшло більше 12 місяців і СПФМ під час проведення належної перевірки переконається в тому, що така особа більше не несе ризику, притаманного політично значущим особам, СПФМ не вживає щодо неї, членів її сімʼї та осіб, пов’язаних із нею, заходів, визначених пунктами 2 – 4 частини 14 статті 11 Закону.

На відміну від законопроектів 9269 та 9269-1 у доопрацьованому законопроекті запропоновано запровадити відповідальність для СПФМ за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу в частині встановлення політично значущим особам, членам їх сімей, особам, пов’язаним з ними необґрунтованого рівня ризику, вжиття щодо них непропорційних заходів відповідно до категорії ризику, безпідставна відмова таким клієнтам у проведенні фінансової операції та/або встановленні (продовженні) ділових відносин.

20 вересня в результаті проведення додаткових консультацій надійшли нові зауваження та пропозиції народних депутатів, а тому виникла необхідність доопрацювати текст законопроекту реєстр. № 9269-д, а саме передбачити:

- обов'язок суб’єкта первинного фінансового моніторингу письмово надати клієнту, який (бенефіціарний власник якого) є політично значущою особою, членом його сім'ї та/або особою пов’язаною з політично значущою особою, у разі відмови у здійсненні фінансових операцій та/або встановленні (продовженні) ділових відносин, обґрунтовану причину такої відмови;

- обов'язок національного публічного діяча протягом виконання та дванадцяти місяців після припинення виконання ним визначних публічних функцій повідомляти суб'єкта первинного фінансового моніторингу на його запит про виконання (припинення виконання) таким національним публічним діячем визначних публічних функцій;

- припинення вжиття суб’єктом первинного фінансового моніторингу до публічно значущої особи, членів її сім’ї та осіб, пов’язаних із нею, додаткових заходів фінансового моніторингу у разі, якщо з часу припинення виконання такою особою визначних публічних функцій пройшло більше дванадцяти місяців і фінансові операції, що здійснювалися такою особою протягом цього часу, становили низький ризик, а також суб’єкт первинного фінансового моніторингу не виявить ознак, що така особа несе ризик, властивий політично значущим особам;

- запровадження Єдиного державного реєстру національних публічних діячів, який формується та ведеться спеціально уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

- введення умови, що стосовно клієнтів, які (кінцеві бенефіціарні власники яких) є національними публічними діячами, членами їх сімей та особами, пов’язаними із національними публічними діячами, заходи, визначені пунктами 2–4 цієї частини, можуть здійснюватися у разі включення такого національного публічного діяча до Єдиного реєстру національних публічних діячів з урахуванням вимог абзацу шістнадцятого цієї частини.

Автор: Наталья Мамченко

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