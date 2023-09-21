Рада приняла постановление, которое фактически отменяет вывод Госаудитслужбы по военным закупкам

Парламент постановил, чтобы правительство гарантировало исполнителям государственных контрактов по оборонным закупкам компенсацию всех экономически обоснованных расходов, связанных с их выполнением, а также суммы прибыли в составе стоимости товаров, работ и услуг оборонного назначения.

Верховная Рада приняла постановление №10071 в поддержку оборонно-промышленного комплекса Украины в условиях военного положения.

За постановление проголосовали 306 нардепов.

В частности, парламент постановил, чтобы правительство гарантировало исполнителям государственных контрактов по оборонным закупкам компенсацию всех экономически обоснованных расходов, связанных с их выполнением, а также суммы прибыли в составе стоимости товаров, работ и услуг оборонного назначения в соответствии с условиями государственных контрактов.

"Это постановление устраняет проблему, позволявшую министерствам включать прибыль в цену товаров во время оборонных закупок, позже это признали убытками государства, а затем произошло много проблем, которые фактически заблокировали закупку у украинских производителей ВПК", - пояснил нардеп.

Как сообщил депутат Ярослав Железняк, таким образом Рада фактически отменила заключение Госаудитслужбы по военным закупкам.

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