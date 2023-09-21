Кулеба со Столтенбергом обсудил сотрудничество Украина-НАТО и подготовку к саммиту

Министр иностранных дел обсудил с Генсеком НАТО сотрудничество Украины и НАТО.

Источник фото: Тwitter / Dmytro Kuleba

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, –рассказал глава украинского внешнеполитического ведомства в Twitter.

Он отметил, что в ходе встречи, была обсуждена подготовка к следующему Вашингтонскому саммиту НАТО.

«Мы обсудили дальнейшее сотрудничество Украина-НАТО, результаты министерской встречи Совета Украина-НАТО и подготовку к Вашингтонскому саммиту», – сказал Кулеба.

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