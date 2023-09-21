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Также в Украине создадут Единый государственный реестр национальных публичных деятелей.

Кабмин должен до 20 марта 2024 года внести в Раду законопроект о лоббизме и лоббистской деятельности

Вступил в силу закон о правотворческой деятельности, предусматривающий регулирование лоббизма в Украине.

Принципы экстерриториальности при рассмотрении заявлений о назначении и перерасчете пенсий минимизируют коррупционные риски и оптимизируют нагрузку на работников ПФУ: позиция ВС

Верховный Суд высказал позицию по экстерриториальному порядку обработки Пенсионным фондом Украины заявлений о назначении или перерасчете пенсий.

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  1. В мире

Преемник Милли: Браун возглавит Объединенный комитет начальников штабов США

11:57, 21 сентября 2023
Сенат США утвердил генерала Чарльза Брауна, который заменит на посту Марка Милли.
Преемник Милли: Браун возглавит Объединенный комитет начальников штабов США
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В среду, 20 сентября, Сенат США утвердил генерала ВВС США Чарльза Брауна на должность председателя Объединенного комитета начальников штабов, передает «Голос Америки».

Кандидатуру Брауна поддержали 83 из 100 сенаторов.

Ранее законодатели не могли утвердить Брауна и еще нескольких кандидатов на высшие посты в военном руководстве страны в связи с оппозицией со стороны одного сенатора-республиканца.

Срок полномочий нынешнего руководителя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли истекает 1 октября, и заполнение этой должности было главным приоритетом для многих законодателей.

Ранее Байден назвал следующего главу генштаба США, который заменит генерала Милли.

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