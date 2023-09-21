Преемник Милли: Браун возглавит Объединенный комитет начальников штабов США

Сенат США утвердил генерала Чарльза Брауна, который заменит на посту Марка Милли.

В среду, 20 сентября, Сенат США утвердил генерала ВВС США Чарльза Брауна на должность председателя Объединенного комитета начальников штабов, передает «Голос Америки».

Кандидатуру Брауна поддержали 83 из 100 сенаторов.

Ранее законодатели не могли утвердить Брауна и еще нескольких кандидатов на высшие посты в военном руководстве страны в связи с оппозицией со стороны одного сенатора-республиканца.

Срок полномочий нынешнего руководителя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли истекает 1 октября, и заполнение этой должности было главным приоритетом для многих законодателей.

Ранее Байден назвал следующего главу генштаба США, который заменит генерала Милли.

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