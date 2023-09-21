Наступник Міллі: Браун очолить Об’єднаний комітет начальників штабів США

Сенат CША затвердив генерала Чарльза Брауна , який замінить на посаді Марка Міллі.

У середу, 20 вересня, Сенат США затвердив генерала ВПС США Чарльза Брауна на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів, передає «Голос Америки».

Кандидатуру Брауна підтримали 83 зі 100 сенаторів.

Раніше законодавці не могли затвердити Брауна і ще кількох кандидатів на вищі пости у військовому керівництві країни у зв'язку з опозицією з боку одного сенатора-республіканця.

Термін повноважень теперішнього керівника Об'єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі закінчується 1 жовтня.

Нагадаємо, раніше Байден назвав наступного главу генштабу США, який замінить генерала Міллі.

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