Одразу шість нелегалів: чоловіки сховалися у причепі вантажівки, щоб виїхати до Молдови

Прикордонники завадили спробі нелегального виїзду з України в Молдову в причепі вантажівки.

Українські прикордонники завадили спробі шести чоловіків нелегально виїхати з України в Молдову, переховавшись у причепі вантажівки. Інцидент стався на транзитній ділянці дороги «Маяки – Удобне» в Одеській області. Про це повідомляє ДПСУ.

Під час огляду транспортного засобу прикордонники виявили шістьох чоловіків, які планували незаконно потрапити до Молдови. Особи були знайдені завдяки інформації, яка розповсюджувалася через закритий телеграм-канал.

За даними слідства, нелегальні мандрівники прибули до Одеси, де їх зустріли та сховали в причепі вантажівки. Організатор поїздки здійснював супровід на легковому автомобілі. Попри труднощі такої подорожі, вона обійшлася їм приблизно в 4-5 тисяч гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.