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Кабмін має до 20 березня 2024 року внести до Ради законопроект щодо лобізму та лобістської діяльності

11:36, 21 вересня 2023
Набув чинності закон про правотворчу діяльність, який передбачає регулювання лобізму в Україні.
Кабмін має до 20 березня 2024 року внести до Ради законопроект щодо лобізму та лобістської діяльності
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20 вересня набув чинності Закон «Про правотворчу діяльність». Нагадаємо, основним ініціатором закону виступив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук разом з великою групою народних депутатів. Законопроект 5707 був прийнятий 24 серпня.

Хоча основний масив норм закону вводиться в дію через один рік з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні, однак деякі положення дають старт процесам вже зараз.

Так, з 20 вересня 2023 розпочинається відлік 6 місяців для внесення Кабміном законопроекту щодо лобізму та лобістської діяльності.

Відповідна імперативна норма передбачена прикінцевими положеннями нового закону.

Відповідно пропонується визначити, що учасниками правотворчої діяльності є:

1) суб’єкт правотворчої діяльності;

2) суб’єкт правотворчої ініціативи;

3) суб’єкт забезпечення правотворчої діяльності;

4) заінтересовані особи.

Саме останніх буде стосуватися новий законопроект про лобізм.

Відповідно до закону про правотворчу діяльність заінтересованими особами для цілей цього Закону є фізичні та юридичні особи, на яких вплине прийняття (видання) відповідного нормативно-правового акта, а саме:

1) громадяни України;

2) іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України;

3) громадські об’єднання, професійні спілки та їх об’єднання, творчі спілки та їх об’єднання, благодійні і релігійні організації;

4) асоціації органів місцевого самоврядування, органи самоорганізації населення;

5) непідприємницькі товариства, суб’єкти господарювання та їх об’єднання, організації роботодавців та їх об’єднання, органи професійного самоврядування, саморегулівні організації;

6) інші особи, прав, свобод, інтересів чи обов’язків яких стосується відповідний нормативно-правовий акт.

Заінтересовані особи можуть ініціювати підготовку проекту нормативно-правового акта перед суб’єктом правотворчої ініціативи.

Заінтересовані особи беруть участь у правотворчій діяльності відповідно до Конституції України, цього Закону, законів щодо публічних консультацій, лобізму та лобістської діяльності, а також інших законів України.

Автор: Наталя Мамченко

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