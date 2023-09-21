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Верховна Рада вирішить, що робити з суддями, яких рекомендувала звільнити ВККС, але Вища рада правосуддя з нею не погодилася

Парламент розгляне питання долі суддів, яких ВККС в свій час рекомендувала звільнити через непроходження кваліфікаційного оцінювання, але Вища рада правосуддя на це не погодилася.

Держава має забезпечити захист гарантій незалежності прокурорів подібно до того, як це зроблено для суддів, - Рішення КСУ

Європейські стандарти зобов’язують Україну як державу-члена Ради Європи гарантувати захист статусу прокурора законом як нормативним актом того самого рівня, що гарантує захист статусу судді, щоб забезпечити умови для дієвого правосуддя відповідно до вимог правовладдя.

ДБР додали до переліку органів, де не будуть зменшувати прожитковий мінімум для розрахунку окладу

Посадові оклади НАЗК, НАБУ та слідчих ДБР не будуть обмежувати зменшеним прожитковим мінімумом.

Верховна Рада змінила підхід до декларування об’єктів, що перебували у володінні або користуванні декларанта або членів його сім’ї

Об’єкти, що перебували у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, треба буде декларувати по-новому.

В Україні створять Державний реєстр національних публічних діячів з метою моніторингу їх правочинів

До Реєстру мають потрапити міністри, народні депутати, судді Верховного Суду і апеляційних судів, члени ВРП, ВККС та інші національні публічні діячі.

  1. В Україні

Мін’юст подав до ВАКС позов про застосування санкції до російського ПАТ «Роствертол»

18:52, 21 вересня 2023
«Роствертол» виконує повний цикл виробництва бойових гелікоптерів, які використовуються рф в ході повномасштабного вторгнення.
Мін’юст подав до ВАКС позов про застосування санкції до російського ПАТ «Роствертол»
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Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції до Ростовського вертолітного виробничого комплексу Публічного акціонерного товариства «Роствертол» імені Б.М.Слюсар. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«19 вересня 2023 року Міністерством юстиції України подано до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції, передбаченої пунктом  1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції» до Ростовського вертолітного виробничого комплексу Публічного акціонерного товариства «Роствертол» імені Б.М.Слюсар, за участі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог: Акціонерного товариства «Вертольоти Росії», Державної корпорації зі сприяння розробці, виробництву та експорту високотехнологічної промислової продукції «Ростех», Державного підприємства «Львівський державний завод  «ЛОРТА».

«Ростовський вертолітний виробничий комплекс Публічне акціонерне товариство «Роствертол» імені Б.М.Слюсаря (ПАТ «Роствертол»), є підприємством в російській федерації, яке виконує повний цикл виробництва сучасної вертолітної техніки, розробляє та виготовляє військову техніку, зокрема, бойові гелікоптери, модернізовані гелікоптери, такі як Мі-24, Мі-35, Мі-28, які використовуються російською федерацією в ході повномасштабного вторгнення», - сказано у повідомленні.

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