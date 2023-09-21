Мін’юст подав до ВАКС позов про застосування санкції до російського ПАТ «Роствертол»

«Роствертол» виконує повний цикл виробництва бойових гелікоптерів, які використовуються рф в ході повномасштабного вторгнення.

Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції до Ростовського вертолітного виробничого комплексу Публічного акціонерного товариства «Роствертол» імені Б.М.Слюсар. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«19 вересня 2023 року Міністерством юстиції України подано до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції» до Ростовського вертолітного виробничого комплексу Публічного акціонерного товариства «Роствертол» імені Б.М.Слюсар, за участі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог: Акціонерного товариства «Вертольоти Росії», Державної корпорації зі сприяння розробці, виробництву та експорту високотехнологічної промислової продукції «Ростех», Державного підприємства «Львівський державний завод «ЛОРТА».

«Ростовський вертолітний виробничий комплекс Публічне акціонерне товариство «Роствертол» імені Б.М.Слюсаря (ПАТ «Роствертол»), є підприємством в російській федерації, яке виконує повний цикл виробництва сучасної вертолітної техніки, розробляє та виготовляє військову техніку, зокрема, бойові гелікоптери, модернізовані гелікоптери, такі як Мі-24, Мі-35, Мі-28, які використовуються російською федерацією в ході повномасштабного вторгнення», - сказано у повідомленні.

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