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Можливість встановлення спеціальних строків звернення до суду у спорах про нарахування середнього заробітку: позиція КАС ВС

14:09, 21 вересня 2023
Закон прямо покладає на підприємство, установу, організацію обов’язок провести зі звільненим працівником повний розрахунок, виплатити всі суми, що йому належать.
Можливість встановлення спеціальних строків звернення до суду у спорах про нарахування середнього заробітку: позиція КАС ВС
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КАС ВС висловив позицію щодо можливості  встановлення спеціальних строків звернення до суду у спорах про нарахування середнього заробітку.

Зазначається, що всі суми (заробітна плата, вихідна допомога, компенсація за невикористану відпустку, оплата за час тимчасової непрацездатності тощо), належні до сплати працівникові, мають бути виплачені у день його звільнення.

Закон прямо покладає на підприємство, установу, організацію обов’язок провести зі звільненим працівником повний розрахунок, виплатити всі суми, що йому належать. В разі невиконання такого обов`язку з вини власника або уповноваженого ним органу наступає відповідальність, передбачена ст. 117 Кодексу законів про працю України.

КАС ВС звернув увагу що, строки звернення до суду за кожною підставою для нарахування середнього заробітку за весь час затримки по день фактичного розрахунку обраховуються окремо, передає П’ятий ААС. 

Відповідно до ст. 122 Кодексу адміністративного судочинства України для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється 6-місячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Для захисту прав, свобод та інтересів особи цим Кодексом та іншими законами можуть встановлюватися інші строки для звернення до адміністративного суду, які, якщо не встановлено інше, обчислюються з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Таким чином, КАС передбачає можливість спеціальних строків звернення до адміністративного суду, які мають перевагу в застосуванні порівняно із загальним 6-місячним строком, визначеним у ч. 2 ст. 122 цього Кодексу. Таким спеціальним строком для звернення до суду у справах щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби є місячний строк, встановлений ч. 5 ст. 122 КАС.

Ознайомитись з постановою КАС ВС №160/914/23 можна за посиланням. 

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